  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Идва ли още един уникален модел на Ферари?

  • 5 яну 2026 | 19:35
  • 347
  • 0
Италианската компания Ферари е запазила като търговска марка означението НС25, което веднага породи слухове, че това може да е следващият специален модел, който ще е произведен в един-единствен екземпляр.

От Ферари вече обявиха, че планират да лансират 20 нови коли оттук до 2030 година, като няма как всички да са серийни модели, произвеждани в по-голям тираж.

Ферари вече има история с уникални модели, като актуален пример е SC40 (на снимката) – модел, отдаващ почит на легендата от 80-те години F40 и базиран на съвременния 296 GTB.

Логично е да очакваме, че каквито и форми да придобие НС25, то моделът ще е изграден върху вече съществуваща архитектура в гамата на марката. SC40 използва шасито на 296 GTB и хибридното му задвижване с V6 двигателя с две турбини, като при мощността нямаше промени – тя си остана 818 конски сили.

Разликата ще е в дизайна, както стана при SC40, който прилича повече на F40, отколкото на 296, каквато беше и първоначалната идея.

