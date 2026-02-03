Дизайнер възроди легендата Ламборгини Miura

Ламборгини няма планове да създаде нова версия на автомобилната икона Miura. Италианската марка погледна в тази посока преди 20 години с един неуспешен концепт, след което темата беше забравена.

Но позицията на Ламборгини не се е променила – няма да има ново поколение на Miura – моделът, позиционирал Ламборгини на световната карта на автомобилостроенето през 60-те години на миналия век. И оттогава насам много и различни дизайнери са се упражнявали по темата за съживяването на Miura, но едва сега Андреа Сасано е успял да пресъздаде чертите и формите на класическия модел в съвременната му интерпретация.

Сасано определя своята версия като Miura SVR – при Ламборгини това е топ версията – най-мощната, най-бързата и дори плащеша версия на супер колите на марката. Дизайнерът обаче не е предвидил информация за това какво би могло да е задвижването на възродения модел или какви ще са показателите му.

„Miura е икона на стила – е мнението на Сасано. – Този автомобил е рядък пример за това как дизайнът е взел надмощие над инженерните решения, така се е родила една от най-завладяващите коли в историята. Точно тази уникалност ме вдъхнови да пресъздам иконата с модерни средства.“

