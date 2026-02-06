Популярни
ЦСКА стартира пролетния полусезон срещу Арда - на живо със съставите и очакванията на Адалберт Зафиров

Гасли си купи дом в Маями за 5 милиона долара
  • 6 фев 2026 | 15:31
Пилотът на Алпин във Формула 1 Пиер Гасли е похарчил почти 5 милиона долара за нов дом в Маями. Луксозната резиденция е с 4 спални, 4 бани, има частен асансьор и предлага страхотен изглед към залива Бискейн и централната част на Маями.

Апартаментът на французина е в 49-етажната сграда “Жан-Жорж Маями Тропик Резидънс”, в която има общо 338 апартамента и която е кръстена на готвача Жан-Жорж Вондерихтен. Той има звезда на Мишлен за работата си, а тази сграда е първата му инвестиция в бизнеса с недвижими имоти.

Преди дни пък стана ясно, че Гасли е успял да влезе и в MotoGP, след като е купил дял в Tech 3, където основен акционер стана бившият шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер.

Снимки: Gettyimages

