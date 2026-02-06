Гасли си купи дом в Маями за 5 милиона долара

Пилотът на Алпин във Формула 1 Пиер Гасли е похарчил почти 5 милиона долара за нов дом в Маями. Луксозната резиденция е с 4 спални, 4 бани, има частен асансьор и предлага страхотен изглед към залива Бискейн и централната част на Маями.

Апартаментът на французина е в 49-етажната сграда “Жан-Жорж Маями Тропик Резидънс”, в която има общо 338 апартамента и която е кръстена на готвача Жан-Жорж Вондерихтен. Той има звезда на Мишлен за работата си, а тази сграда е първата му инвестиция в бизнеса с недвижими имоти.

Spiced it up for 2026! 🩵 pic.twitter.com/Q3Uw4Y7DrY — PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) January 21, 2026

В Италия: ФИА променя правилата за компресията заради Мерцедес

Преди дни пък стана ясно, че Гасли е успял да влезе и в MotoGP, след като е купил дял в Tech 3, където основен акционер стана бившият шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер.

Зак Браун е готов да работи пак с Фернандо Алонсо

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages