  2. Корона (Киелце)
Виктор Попов: Изживях си грешката срещу Турция - беше нещо грандиозно

  • 14 яну 2026 | 19:00
  • 1293
  • 0

Националът Виктор Попов говори пред Sportal.bg след победата на неговия Корона Киелце над ЦСКА. Бранителят е на мнение, че поляците са по-напред в подготовката, така че е нормално те да са в по-добра кондиция. Защитникът също така сподели, че е приел тежко автогола, който си отбеляза срещу Турция преди няколко месеца, но вече е преодолял този момент.

ЦСКА стартира със загуба от поляци

"Аз съм реалист, че съм далеч от легендите на българския футбол, както се шегуват съотборниците ми. Полското първенство е много силно, както се вижда и класирането. В момента между първия и последния разликата е едва 11 точки. Победиш два мача и си горе, паднеш ли си долу. Ние сме по-напред в подготовката от ЦСКА. Нормално е да сме по-силни в този момент, но мисля, че се получи добър спаринг. Надявам се с Корона да постигнем класиране в европейските турнири. Това ми е амбицията за този сезон", започна Попов.

"Има и много неприятни моменти във футбола. Изживях си грешката срещу Турция, но с всеки следващ мач можеш да се. Направих нещо грандиозно и трябваше да си понеса последствията. Мисля, че преодолях този момент и гледам напред", каза още Попов.

