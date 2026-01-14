Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Корона (Киелце)
  3. Владимир Николов: Надявам се да реализирам максимален брой голове

Владимир Николов: Надявам се да реализирам максимален брой голове

  • 14 яну 2026 | 19:16
  • 737
  • 2

Владимир Николов, който носи екипа на Корона (Киелце), коментира успеха с 2:0 над ЦСКА в контролна среща, играна в Турция.

„Получи се доста интересен двубой. През първото полувреме мачът беше 50 на 50 с възможности пред двете врати. Имахме няколко стопроцентови възможности. ЦСКА също имаше своите положение. Следя случващото се в България с ЦСКА и Славия. Трябва им време да се окомплектоват с всички тези трансфери, които направиха. Съвсем друго е, когато имаш българин в състава. Можеш да се помайтапиш и чувството е съвсем различно. В личен план си пожелавам да съм жив и здрав. Надявам се да успея да реализирам максимален брой голове. Статистиката те бута напред. Групата ни за Световните квалификации беше изключително тежка. Надявам се, че 2026 година ще е много позитивна. Футболът е за хората и се надявам, че ще ги радваме“.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 25287
  • 18
Докато Божинов е в Италия, отборът му стигна до полуфинал за Купата на Белгия

Докато Божинов е в Италия, отборът му стигна до полуфинал за Купата на Белгия

  • 14 яну 2026 | 00:45
  • 3444
  • 4
Апоел (Беер Шева) продължава за Купата на Израел

Апоел (Беер Шева) продължава за Купата на Израел

  • 13 яну 2026 | 22:44
  • 1448
  • 0
Росен Божинов мина прегледите в новия си клуб

Росен Божинов мина прегледите в новия си клуб

  • 13 яну 2026 | 09:55
  • 7261
  • 5
Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

  • 12 яну 2026 | 10:55
  • 18950
  • 18
Мартин Георгиев ще трябва да почака за дебюта си, край на победната серия на АЕК

Мартин Георгиев ще трябва да почака за дебюта си, край на победната серия на АЕК

  • 11 яну 2026 | 21:49
  • 4796
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА стартира със загуба от поляци

ЦСКА стартира със загуба от поляци

  • 14 яну 2026 | 18:15
  • 46639
  • 214
Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

  • 14 яну 2026 | 15:34
  • 38844
  • 57
Официално: Пиза привлече Росен Божинов в исторически за българския футбол трансфер

Официално: Пиза привлече Росен Божинов в исторически за българския футбол трансфер

  • 14 яну 2026 | 19:48
  • 4597
  • 3
Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

  • 14 яну 2026 | 16:49
  • 27266
  • 15
Христо Янев: Имаме много работа за вършене

Христо Янев: Имаме много работа за вършене

  • 14 яну 2026 | 18:29
  • 6248
  • 20
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 14 яну 2026 | 16:55
  • 24664
  • 6