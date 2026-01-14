Владимир Николов: Надявам се да реализирам максимален брой голове

Владимир Николов, който носи екипа на Корона (Киелце), коментира успеха с 2:0 над ЦСКА в контролна среща, играна в Турция.

„Получи се доста интересен двубой. През първото полувреме мачът беше 50 на 50 с възможности пред двете врати. Имахме няколко стопроцентови възможности. ЦСКА също имаше своите положение. Следя случващото се в България с ЦСКА и Славия. Трябва им време да се окомплектоват с всички тези трансфери, които направиха. Съвсем друго е, когато имаш българин в състава. Можеш да се помайтапиш и чувството е съвсем различно. В личен план си пожелавам да съм жив и здрав. Надявам се да успея да реализирам максимален брой голове. Статистиката те бута напред. Групата ни за Световните квалификации беше изключително тежка. Надявам се, че 2026 година ще е много позитивна. Футболът е за хората и се надявам, че ще ги радваме“.