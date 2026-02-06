България започва срещу Белгия в Лигата на нациите

Световният вицешампион България ще започне срещу Белгия в тазгодишното издание на Волейболната Лига на нациите при мъжете. Това стана ясно, след като Международната волейболна федерация (FIVB) публикува пълната програма за мъжката надпревара.

В първия турнир от VNL момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще играят в Бразилия (Бразилия). В първия си мач там българските "лъвове" ще излязат срещу Белгия на 10 юни (сряда) от 19,00 часа бългаско време. След това световните вицешампиони ще излязат последователно срещу отборите на Иран, Аржентина и Сърбия.

Във втория турнир от Лигата, който ще бъде в словенската столица Любляна, България ще стартира срещу Италия в повторение на финала от Мондиал 2025. Срещата е на 24 юни (сряда) от 14,00 часа българско време. Следват мачове срещу Словения, Канада и Украйна.

За последния турнир от комерсиалната надпревара България ще трябва да пътува до Чикаго (САЩ). Там българските национали ще започнат с мач срещу олимпийския вицешампион Полша. Двубоят е на 15 юли (сряда) от 20,00 часа българско време. След това "трикольорите" ще играят срещу Китай, домакините от САЩ и олимпийския шампион Франция.

Пълна програма на България във Волейболната Лига на нациите 2026 при мъжете:

Седмица 1, Група 2 (в Бразилия, Бразилия)

10 юни (сряда)

19,00 часа: Белгия - БЪЛГАРИЯ

11 юни (четвъртък)

22,30 часа: БЪЛГАРИЯ - Иран

13 юни (събота)

21,30 часа: БЪЛГАРИЯ - Аржентина

14 юни (неделя)

20,30 часа: БЪЛГАРИЯ - Сърбия

Седмица 2, Група 6 (в Любляна, Словения)

24 юни (сряда)

14,00 часа: БЪЛГАРИЯ - Италия

25 юни (четвъртък)

21,30 часа: Словения - БЪЛГАРИЯ

27 юни (събота)

17,30 часа: БЪЛГАРИЯ - Канада

28 юни (неделя)

14,00 часа: БЪЛГАРИЯ - Украйна

Седмица 3, Група 8 (в Чикаго, САЩ)

15 юли (сряда)

20,00 часа: БЪЛГАРИЯ - Полша

18 юли (събота)

00,00 часа: Китай - БЪЛГАРИЯ

19 юли (неделя)

04,00 часа: САЩ - БЪЛГАРИЯ

20 юли (понеделник)

00,00 часа: БЪЛГАРИЯ - Франция

Забележка: Началните часове на всички мачове са в българско време.