Джанлоренцо Бленджини: Проектът “България” е най-смелият ми ход

Джанлоренцо Бленджини беше гост в подкаста TALK PLAYER, където говори за кариерата си, най-важните влияния върху него, философията му като треньор и за голямата си мисия начело на националния отбор на България.
Поводът, който разпали интереса на феновете, дойде в рубриката „Give Me Five“, когато италианският специалист очерта своята „матрица“ за идеален волейболист по основни елементи.
„Идеалният играч“ според Бленджини
В играта, в която трябваше да посочи най-добрите по отделни компоненти, Бленджини избра:
• Разпределение: Мика Кристенсън
• Блокада: Роберто Русо
• Посрещане: Жения Гребенников
• Атака: Александър Николов / Алесандро Микиелето
Точно това е първоизточникът за популярния в социалните мрежи „Ideal Player blueprint“, който по-късно беше обобщен от фен-страници.
Николов срещу Микелето: защо Бленджини отказа да избере
Попитан директно „Николов или Микиелето“, Бленджини отказа да постави единия над другия и подчерта, че за него те са „top player“ – състезатели, които „играчи, които променят баланса на силите“ и решават мачове с представянето си. Според него Микиелето е излязъл по-рано на голямата сцена, докато Николов е в процес на много близко развитие, като има и предимството на възрастта.
Най-смелата му треньорска стъпка: България
Бленджини определя избора да поеме България не като „втори план“, а като съзнателно търсена нова голяма мотивация. Той признава, че проектът е бил амбициозен и труден още от старта – млад отбор, нужда от ускорено израстване и ясно съзнание колко е далеч пътят до най-високите цели.
Денислав Бърдаров: Аз бях волейболистът, който отпадна от националния отбор, точно преди Световното
В разговора италианецът отделя специално внимание на потенциала на младите български лидери, като говори изключително високо за разпределителя Симеон (Мони) Николов – за зрелост, контрол на емоциите и стабилност в трудни моменти, „като ветеран“, въпреки възрастта, плюс сериозен физически и технически ресурс в развитие.
Феновете избраха Мони Николов за разпределител №1 на първия полусезон в Русия
Финал на световно срещу Италия: „ако трябваше да я загубим…“
Бленджини коментира и загубения финал на световното срещу Италия, като признава, че в самия момент това не е било емоционално „различно“ – финалът се живее като финал, с максимална концентрация. Но в ретроспекция казва ясно: ако е трябвало да загубят, по-леко му е, че това е станало срещу Италия – неговата страна и федерация, към която изпитва признателност.
Веласко – ключовата фигура в пътя му
Сред основните теми е и силната връзка с Хулио Веласко, която Бленджини определя като далеч над професионалното: постоянен контакт, разговори и обмен на идеи. Той описва Веласко като човек с изключителна способност да предвижда проблеми и да „стига до решенията по-рано“, комбинирайки култура, интелигентност и опит.
Философията му: без „рецепти“, само адаптация
Бленджини настоява, че във волейбола няма универсални рецепти. Една и съща ситуация с различни хора изисква различен подход. За него целта е треньорът да разчита контекста, да адаптира решенията и поне да не повтаря един и същи грешен модел.
Италианският цикъл и признанието
Треньорът говори и за периода си като селекционер на Италия и за талантите, които е лансирал. Подчертава, че най-голямото признание за треньора не е публичният шум, а отношението на самите играчи – когато те го посрещат с уважение и човешка близост години по-късно.
Интервюто дава интересен „поглед отвътре“ не само към личността на Бленджини, но и към мисленето му като селекционер на България: прагматичен, ориентиран към процеса и детайла, с ясна оценка за това кои играчи „решават мачове“ и защо пътят на младите към върха минава през правилна среда и последователно развитие.