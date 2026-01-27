Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

  • 27 яну 2026 | 21:52
  • 4441
  • 5
Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

Националният отбор на България по волейбол за мъже, който стана световен вицешампион миналата есен във Филипините, научи съперниците си и градовете в Лигата на нациите през лятото, които бяха обявени от организаторите.

Тимът на Джанлоренцо Бленджини ще започне участието си в силния турнир в бразилската столица Бразилия между 10 и 14 юни, където групата е съставена от домакините от Бразилия, Сърбия, Аржентина, Белгия и Иран.

Тежка група очаква България и във втората седмица на турнира, като тимът ни ще играе в словенската столица Любляна между 24 и 28 юни редом до домакина Словения, световния шампион Италия, Бразилия, Канада и Украйна.

Между 14 и 19 юли България на Бленджини ще мери сили в американския град с голяма българска диаспора Чикаго в компанията на САЩ, Полша, Франция, Китай и Бразилия.

Финалите на Лигата на нациите са между 29 юли и 2 август в китайския град Нинбо, като миналата година България остана на девета позиция и не успя за малко да бъде сред участниците в турнира за разпределението на призовите места.

София ще бъде домакин на някои от мачовете на Европейското първенство, което ще се проведе през месец септември.

