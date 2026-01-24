Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

Световният вицешампион с България от 2025 година Аспарух Аспарухов от новия сезон се състезава за полския Шлепкс Малов (Сувалки). 25-годишният Аспарух Аспарухов гостува във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

“Аз се чувствал отлично в Полша и в отбора на Шлепкс Малов (Сувалки). Първенството в Полша е изключително равностойно! Няма слаби отбори! И най-слабите тимове могат да победят лидерите в шампионата. Нашият тим не започна по най-добрия начин. Доколкото разбрах отборът ни е имал проблем с физическата подготовка преди началото на шампионата. Постепенно започнахме да работим много концентрирано и започнахме да постигаме добри резултати и победи. Надявам се да продължим и по този начин. Предстоят ни 4 много важни двубоя и се надявам от тях да вземем максимума, на който се способни”, заяви Аспарух Аспарухов специално във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

“Играл съм в трите най-силни първенство в света - тези на Италия, Русия и Полша. Каква е разликата между тях? В Русия се залага изключително много на физическите качества. Много се пътува на далечни разстояния и има сравнително малко време за тренировки и подготовка. Високата блокада е характерна за руския волейбол и многото физика.



В Полша няма толкова високи волейболисти, които да играят, блокадата е по-ниска, но много бързо и добре организирана. Играе се изключително много в защита, което означава, че е изключително атрактивно за гледане от публиката. Залите са винаги пълни. Изключително равностойни са всички 14 отбора, които играят в Plus Liga. Средното ниво на шампионата в Полша е може най-високо в света.



В Италия се играе подобен техничен волейбол като този в Полша. Най-добрите отбори в Италия обаче залагат изключително много на силния начален удар и с това правят разликата. Може би грандовете в Италия са най-добрите в света, но средното ниво на отборите в Полша е по високо. Силните отбори в Русия също на отлично ниво, но има и откровено слаби отбори в шампионата им”, категоричен е Аспарух Аспарухов.

“В Шлепск сме се събрали страхотен колектив. Условията са изключително добри. Залата е пълна с фенове. В отбора са изключителни волейболисти като Дейвид Смит и Енрике Онорато. През този сезон е най-силният отбор, който са правили въобще. Да играеш с Дейвид Смит е нещо изключително. За него тук казват, че е ”Историята на волейбола”, която още играе. Страхотен волейболист и човек, от който може да научиш много за волейбола и живота. диагоналът ни Бартош Филипяк е изключителен. Мики, както го наричат тук, е сред най-добрите реализатори в Полша през последните няколко шампионата. Не е най-високият състезател, но играе отлично. Дано да го викнат да играе за национални отбор на Полша. Заслужава го! Целта ни през този сезон е Шлепск да се класира за участие в плейофите, нещо което никога не е постигано. Смятам, че ако продължим да играем по този начин може и да го постигнем. Ще бъде много трудно да се борим за място в осмицата с отборите на ЗАКСА, Ястржембски Венгел и СКРА (Белхатов), но ще направим всичко възможно това да се случи”, сигурен е Аспарух Аспарухов.

“Алекс Грозданов прави страхотен сезон с Богданка. Те са най-силният отбор в Полша. Играят силно и логично са първи. Алекс Грозданов със сигурност е най-добрият блокировач в полската Plus Liga. Феноменален е и в атака, което дава изключително предимство на тима от Люблин. С Алекс Грозданов се чуваме редовно, но почти не ни остава време да се срещаме, заради натоварения ни график”, допълни 25-годишният посрещач.

“Рано е да се каже дали и през следващия сезон ще играя в полската Plus Liga. Все пак, януари месец е. Ще видим как ще се развие пазара”, смята Аспарухов.

“Успях да гледам финала на Купата на България, в който Нефтохимик победи Пирин. Страхотно впечатление ми направиха 2 момчета от Пирин. Теодор Каменов и Константин Манолев. Теодор и през това лято започна подготовка с националния отбор. Надявам се двамата да израснат още повече, за да могат един ден да могат да помогнат на националния отбор. Аз гледах само финала, а ми казаха, че двамата в него не са играли толкова добре, колкото в двубоите срещу Левски и ЦСКА”, каза Пухи.

“Готов ли си съм ново волейболно лудо лято с националния отбор? Разбира се! Всеки ден си мисля за това! Говорихме си Кико Бленджини на какво трябва да наблегна през този сезон, за какво да работя, за да съм по-силен. Преди няколко дни дори си говорихме с Алекс Николов. Гледахме на запис някои наши двубои с националния отбор и обсъждахме колко правилни решения сме взели и можело ли е по-добре да се справим в някои ситуации. Нямам търпение отново да играем заедно с другите момчета за България. Няма да бъде обаче никак лесно. Чака ни тежко лято! Има отбори, които са по-добри от нас и ние трябва да си извоюваме победите над тях. Затова работим здраво всеки ден. Опитваме се да надграждаме. На ЕвроВолей 2026 ще играем пред пълна зала в София. Спомням си каква лудница бе във Варна на предишното европейско първенство. Сега предполагам, че ще е още по-силно в София. Вече няма лесни съперници. Всички отбори играят добър волейбол. И аз разбрах, че вече за мача България - Полша няма билети. Ще бъде страхотен мач. В потока ни е още и тима на Франция. Няма да е лесно, но ако искаме да записваме призови класирания трябва да побеждаваме и силните отбори. Така се става шампион! Така се вземе медали. Друг път няма!”, категоричен е Аспарухов.

“До къде стигат мечтите ми и на моите съотборници в националния отбор? Искаме да печелим медали на големи първенства! Искаме да се класираме за участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 и там също да постигнем нещо голямо. Искам да подобряваме играта си постоянно. Да надграждаме и да вървим напред. Всеки ден всеки един от нас дава всичко от себе си. Поверявате ми, не всеки е готов да дава толкова много, всеки ден. Ние като отбор го правим и се надяваме това да ни помогне”, категоричен е Аспарух Аспарухов.