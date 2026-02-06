Популярни
Зак Браун е готов да работи пак с Фернандо Алонсо

  • 6 фев 2026 | 15:16
  • 116
  • 0
Главният изпълнителен директор на Макларън Рейсинг Зак Браун покани двукратния световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо да стартира отново за Макларън в легендарното състезание “Инди 500”. Алонсо записа три опита да спечели “Инди 500”, като в два от случаите преодоля квалификациите, а най-доброто му представяне беше в дебютното му участие през 2017. Тогава испанецът се класира 5-и в квалификацията, беше начело на колоната 27 обиколки, участва в битката в челото, но отпадна заради повреда в двигателя 21 обиколки преди финала.

След Алонсо Ароу Макларън - подразделението на Макларън в Индикар, редовно подкрепя именити пилоти, които да участват в “Инди 500” - първо бившия победител в надпреварата Хуан Пабло Монтоя през 2021 и 2022, след това Тони Канаан през 2023 и през миналите две години двукратният шампион в НАСКАР Кайл Ларсън.

В Италия: ФИА променя правилата за компресията заради Мерцедес
За тази година Ароу Макларън ще разчита през май за “Инди 500” на титулярните си пилоти в Индикар Пато О’Уорд, Кристиан Лундгаард и Нолан Сигъл, като към тях ще се присъедини победителят в Индианаполис през 2014 Райън Хънтърт-Рей, който е ангажиран само за това състезание.

“Всеки път, когато се видя с Алонсо, говоря за това с него - обясни Браун. - Мисля, че имаме автомобил, който може да спечели “Инди 500”. И мисля, че той може да спечели това състезание. Много ми харесваше когато той се състезаваше за нас. Две от трите му участия в Индианаполис бяха страхотни, а първата му година там беше супер. Истинска магия.

“Ще се радвам да видя Фернандо отново в “Инди 500”. Това е нещо, заради което не го оставям на мира.”

Джордж Ръсел: Все още не виждам негативи в новите коли
Снимки: Gettyimages

