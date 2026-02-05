Популярни
Джордж Ръсел: Все още не виждам негативи в новите коли

  • 5 фев 2026 | 17:15
  • 323
  • 0

Джордж Ръсел заяви, че все още не вижда никакви негативи в поведението на новите коли във Формула 1, които пилотите в световния шампионат имаха възможност да изпробват за първи път в по-реални условия по време на шейкдауна в Барселона миналата седмица.

Британецът беше най-активният пилот в рамките на изпитанията на „Каталуния“ със своите над 350 обиколки. След тях той коментира, че се радва, че вече колите не подскачат, което намалява натоварването върху гърбовете на състезателите. Ръсел също така коментира и част от притесненията, които всички имаха за представянето на новите коли и потенциалната нужда пилотите да свалят предавки на правите.

Ландо Норис очаква да се бори за титлата с Ръсел
Ландо Норис очаква да се бори за титлата с Ръсел

„Много е приятно, че няма подскачане, наистина. Натоварването за гърба ми е по-малко сега. Все още не се е появило нещо, което да ни изненада в негативна посока с новите коли.

„От гледна точка задвижващите системи, имаше много разговори около евентуалната нужда за сваляне на предавка на правите в определени условия. Може би това ще продължи да бъде така, но това не се усеща като нещо ненормално, честно.

„Бих го сравнил с каране по баир нагоре, когато продължавате да давате пълна газ, но губите скорост. Тогава връщате една предавка, за да вдигнете малко оборотите по изкачването. Точно така се усеща, когато двигателят регенерира енергията в батерията. Така че може да има случаи, в които да трябва да върнем предавка на правата, докато сме на пълна газ.

„В симулатора усещането беше по-странно, отколкото в действителността, ако трябва да съм честен. Говорих с някои от другите пилоти и техните коментари бяха същите. Така че ние действаме по инстинкт“, каза Ръсел.

