Ландо Норис очаква да се бори за титлата с Ръсел

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис заяви, че очаква да се бори за титлата през 2026 година с пилота на Мерцедес Джордж Ръсел.

Норис: Трябва да приемем, че други може да са свършили по-добра работа с новите правила

За момента очакванията са Мерцедес да има предимство в началото на сезона след въвеждането на изцяло новите технически правила. А Норис вярвал, че неговият триумф през 2025 година ще мотивира допълнително Ръсел, който все още не е имал реален шанс да се бори за световната титла в кариерата си.

Ръсел: Рано е да смятаме Мерцедес за фаворит, готов съм за титлата!

„Говорих с Джордж и Алекс (Албон) преди няколко дни, защото играхме падел заедно. Всички дойдохме във Формула 1 по едно и също време, а спечелването на титлата от мен създаде още повече глад за тях, особено за Джордж, защото той е фаворит на букмейкърите“, заяви Норис, който добави, че се надява сега хората да го уважават малко повече, след като вече е световен шампион.



„Надявам се да има малко повече уважение за мен, след като спечелих титлата, защото хората, които са го правили преди, знаят какво се изисква. Това е малък бонус и не е нещо, за което съм се молил.



„Ясно е, че имам различна нагласа към Макс (Верстапен), за добро или за лошо. Винаги се опитвам да се подобря и знам, че има аспекти, в които не съм на необходимото ниво. Когато се бориш с тези момчета, трябва да си близо до перфектен. Все още има доста неща, върху които трябва да работя и да подобря.



„Но не се чувствам по различен начин, навлизайки в този сезон. Искам да изляза и да спечеля, и такава ми е нагласата. Но ако не успея да го повторя, винаги ще имам нещо, от което да се гордея и да знам, че е голямо постижение. Със сигурност това не е отнело от амбицията и желанието ми да го повторя“, коментира Норис.

Снимки: Gettyimages