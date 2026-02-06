Марек приема Оборище утре на Бончук

Последната си контролна среща преди подновяване на първенството на Втора лига ще изиграе отборът на Марек в събота. Съперник от 14.00 часа на стадион "Бончук" е тимът на Оборище. Дотук в контролите Марек е без загуба.



Победа над Септември София (3:1) и равенства с Ботев Враца (2:2), Спортист Своге (3:3) и Славия (2:2).