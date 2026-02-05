Популярни
  Марек смени изпълнителния директор, разделя се с него "с огромно съжаление"

Марек смени изпълнителния директор, разделя се с него "с огромно съжаление"

  • 5 фев 2026 | 11:17
  • 421
  • 0
Марек смени изпълнителния директор, разделя се с него "с огромно съжаление"

Управителният съвет на ФК Марек 1915 в лицето на Ивайло Паргов, Камен Шербетов, Любен Колев, Илчо Агонцев и Георг Василев, се събра днес да обсъди две важни теми.

Първата, която е и добрата, е подготовката за предстоящия първи мач след зимната пауза, както и ремонта, който се осъществява на стадиона и дали това, което от фирмата изпълнител обещаха, ще се случи.

За щастие, всичко върви по план и за 15.02.2026 г. Марек ще може да посрещне гостите от Севлиево в нови съблекални и разбира се най-големия проблем, който имаше сградата, реновиран покрив.

Втората тема, която е и неприятна, е да обсъди подадената оставка от изпълнителния директор на клуба Милен Лахчев.

С огромно съжаление, че след толкова свършена положителна работа в клуба, който две години стигна до бараж за влизане в „А“ група и толкова положителни неща в школата на клуба, трябва да се стигне до подобна тема.

С оглед перфектните взаимоотношения, които всички от ръководството са имали с г-н Лахчев се стигна до решението той да не бъде възпрепятстван в идеите, които има за себе си и своята професионална кариера и да приеме оставката му.

От Управителният съвет на клуба пожелават на Милен Лахчев здраве и много успешна реализация в идеите, които той има за своето бъдеще.

За нов изпълнителен директор на клуба беше назначен Илчо Агонцев, човек, който през тези две години помагаше страшно много на отбора в осигуряването на спонсори, лагери, както и на трансферния пазар.

От ръководството на клуба обещаха, че ще зарадват феновете с добри игри, за които клубът загатна и в контролите и че клубът ще бъде на позиция в крайното класиране, която приляга на името Марек!

