Венци Стефанов: Убеден съм, че ще имаме по-добри от Георгиев и Соле

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов говори пред Sportal.bg след контролата срещу Марек, която завърши 2:2. Босът на най-стария столичен клуб е убеден, че "белите" имат по-добри футболисти от продадените в АЕК (Атина) и ЦСКА Мартин Георгиев и Исак Соле, но за да се реализират, трябва да слушат треньора.

Славия и Марек завършиха наравно

“Мисля, че сме готови. Най-важното е, че треньорът е доволен от подготовката. Да, този мач им е малко тежичък, тежат им краката. Изморителна подготовка, дълго пътуване, но според мен са в кондиция и са много добре.

Славия за пример в Белек! Ето какво направиха "белите" след мач със северномакедонци (видео)

Младите момчета, които играха днес, със сигурност ще са важна част от отбора през пролетта. Пред тях има голямо бъдеще, ако продължават да правят това, което изисква треньорът от тях. Много важно е да изпълняват треньорските указания и да се стремят да отидат по-нагоре. Виждам достойни заместници на продадените Мартин Георгиев и Исак Соле. Даже смятам, че ще има и по-добри. Убеден съм в това. Знам, че отборът го чака добро бъдеще", заяви Стефанов.