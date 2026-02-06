Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ПАОК
  3. Мексикански национал стана съотборник на Десподов в ПАОК

Мексикански национал стана съотборник на Десподов в ПАОК

  • 6 фев 2026 | 11:17
  • 362
  • 0
Мексикански национал стана съотборник на Десподов в ПАОК

Капитанът на България Кирил Десподов има нов съотборник в ПАОК и това е десният бек Хорхе Санчес, който пристига с трансфер от мексиканския Крус Асул.

Трансферната сума по сделката е 2,5 млн. евро, а договорът на играча, който ще носи фланелката с номер 35, е до лятото на 2029-а. За 28-годишния Санчес това ще бъде трети клуб в Европа, след като той има по един сезон в Аякс (2022/23) и Порто (под наем през 2023/24). За година и половина в Крус Асул крайният бранител изигра 65 мача с 3 гола и 5 асистенции. Той също така е национал на Мексико, за чийто състав е записал 55 двубоя с 2 попадения и 1 голов пас.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Саудитската лига с остро предупреждение към недоволния Кристиано

Саудитската лига с остро предупреждение към недоволния Кристиано

  • 6 фев 2026 | 10:29
  • 6577
  • 9
ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди Ливърпул - Манчестър Сити

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди Ливърпул - Манчестър Сити

  • 6 фев 2026 | 10:07
  • 907
  • 6
В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

  • 6 фев 2026 | 09:47
  • 5907
  • 4
Палмейрас взе играч от Премиър лийг

Палмейрас взе играч от Премиър лийг

  • 6 фев 2026 | 05:23
  • 4971
  • 0
Руи Боржеш: Сгрешихме доста, но целта беше изпълнена

Руи Боржеш: Сгрешихме доста, но целта беше изпълнена

  • 6 фев 2026 | 04:58
  • 2383
  • 0
Барса може да разтрогне със Шчесни два милиона

Барса може да разтрогне със Шчесни два милиона

  • 6 фев 2026 | 04:23
  • 8402
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

  • 6 фев 2026 | 10:43
  • 5917
  • 21
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 6271
  • 7
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 6435
  • 16
ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

  • 6 фев 2026 | 07:24
  • 11728
  • 63
Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

  • 6 фев 2026 | 09:42
  • 2932
  • 0
В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

  • 6 фев 2026 | 09:47
  • 5907
  • 4