Мексикански национал стана съотборник на Десподов в ПАОК

Капитанът на България Кирил Десподов има нов съотборник в ПАОК и това е десният бек Хорхе Санчес, който пристига с трансфер от мексиканския Крус Асул.

Трансферната сума по сделката е 2,5 млн. евро, а договорът на играча, който ще носи фланелката с номер 35, е до лятото на 2029-а. За 28-годишния Санчес това ще бъде трети клуб в Европа, след като той има по един сезон в Аякс (2022/23) и Порто (под наем през 2023/24). За година и половина в Крус Асул крайният бранител изигра 65 мача с 3 гола и 5 асистенции. Той също така е национал на Мексико, за чийто състав е записал 55 двубоя с 2 попадения и 1 голов пас.