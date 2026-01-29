Детската градина на Лион наказа ПАОК, Десподов влезе в края

ПАОК загуби с 2:4 визитата си на Лион от последния осми кръг в основната фаза на Лига Европа. Тимът на Кирил Десподов завърши на 17-о място в крайното класиране и ще участва в плейофния кръг. Българският национал Кирил Десподов влезе като резерва в 85-ата минута при 2:2, а в края французите вкараха два гола и грабнаха победата, която за тях означаваше първо място в подреждането.

Лион имаше гарантирано място в топ 8 и това позволи на старши треньора Пауло Фонсека да даде почивка на повечето си титуляри. Въпреки тяхното отсъствие, "хлапетата" подходиха сериозно към двубоя и надиграха гръцкия тим, за който резултатът беше от по-голямо значение.

ПАОК се защитаваше през повечето време, но успя да поведе в 20-ата минута с гол на Йоргос Якумакис. Центриране от корнер създае суматоха в наказателното поле на Лион, а Андрия Живкович отклони топката към Якумакис, който от съвсем близо я насочи във вратата на домакините.

Отговорът на французите дойде в 34-тата минута. Тогава 17-годишният Реми Имбер технично се освободи от бранител на ПАОК и с прецизен изстрел в далечния ъгъл изравни - 1:1. Малко преди почивката Йоанис Константелиас си изкара два жълти картона в рамките на пет минути и остави ПАОК в намален състав.

Лион продължи да доминира и в 55-ата минута осъществи пълен обрат. Халис Мера получи подаване от Афонсо Морейра и разстреля Антонис Цифцис. Ситуацията за ПАОК беше тежка, но съставът на Разван Луческу не се огъна и в 69-ата минута Суалихо Мейте беше точен с глава за 2:2.

В 80-ата минута Янис Михалидис фаулира в наказателното поле. Имбер и след намесата на ВАР реферът отсъди дузпа за Лион и изгони наставника на ПАОК Разван Луческу заради бурните му протести. Зад топката застана Адам Карабец, но той уцели гредата и резултатът остана непроменен.

Десподов се появи на терена в 85-ата минута, заменяйки ветерана Тайсон. Три минути по-късно Карабец се реваншира за пропуска си от бялата точка и вкара трети гол за Лион. Точка на спора сложи друг 17-годишен талант - Алехандро Гомес Родригес, който оформи крайното 4:2 в добавеното време.



По този начин "хлапетата" финишираха на първо място, изпреварвайки по голова разлика Астън Вила. ПАОК пък зае 17-а позиция и ще чака съперника си за плейофния кръг.