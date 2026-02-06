От Ботев (Пловдив): Феновете нямат търпение за предстоящите битки

Ръководството на Ботев (Пловдив) качи снимки в социалните мрежи на опашка от фенове пред клубния магазин на тима, за да закупят билети за битките с Берое и Локомотив (Пловдив).

"Феновете на Ботев нямат търпение за предстоящите битки. Още от ранните часове привържениците се стекоха и образуваха опашка пред клубния фен магазин.



В продажба са билетите за неделния сблъсък с Берое, както и за четвъртфинала с Локомотив.



Подкрепата продължава и с виртуалните билети за дербито с Локомотив – всички средства от тях ще бъдат премия за отбора", написаха от клуба.