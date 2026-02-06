Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. От Ботев (Пловдив): Феновете нямат търпение за предстоящите битки

От Ботев (Пловдив): Феновете нямат търпение за предстоящите битки

  • 6 фев 2026 | 11:06
  • 425
  • 0
От Ботев (Пловдив): Феновете нямат търпение за предстоящите битки

Ръководството на Ботев (Пловдив) качи снимки в социалните мрежи на опашка от фенове пред клубния магазин на тима, за да закупят билети за битките с Берое и Локомотив (Пловдив).

"Феновете на Ботев нямат търпение за предстоящите битки. Още от ранните часове привържениците се стекоха и образуваха опашка пред клубния фен магазин.

В продажба са билетите за неделния сблъсък с Берое, както и за четвъртфинала с Локомотив.

Подкрепата продължава и с виртуалните билети за дербито с Локомотив – всички средства от тях ще бъдат премия за отбора", написаха от клуба.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лекарят на националния отбор с престижно отличие от УЕФА

Лекарят на националния отбор с престижно отличие от УЕФА

  • 6 фев 2026 | 10:20
  • 481
  • 0
Ясен Петров: Трябва да видим как от невъзможното да направим възможно

Ясен Петров: Трябва да видим как от невъзможното да направим възможно

  • 6 фев 2026 | 10:14
  • 894
  • 2
Анжело Мартино може да пропусне битката с ЦСКА 1948

Анжело Мартино може да пропусне битката с ЦСКА 1948

  • 6 фев 2026 | 10:12
  • 955
  • 1
Босът на Ботев даде 10 000 евро за виртуален билет в дербито

Босът на Ботев даде 10 000 евро за виртуален билет в дербито

  • 6 фев 2026 | 09:04
  • 1216
  • 3
Светлин Станчев: Мачовете ни с Рилци са зрелищни

Светлин Станчев: Мачовете ни с Рилци са зрелищни

  • 6 фев 2026 | 09:00
  • 701
  • 0
Теодор Стефанов: Целта е ясна

Теодор Стефанов: Целта е ясна

  • 6 фев 2026 | 08:55
  • 536
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

  • 6 фев 2026 | 10:43
  • 5914
  • 21
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 6270
  • 7
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 6435
  • 16
ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

  • 6 фев 2026 | 07:24
  • 11728
  • 63
Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

  • 6 фев 2026 | 09:42
  • 2931
  • 0
В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

  • 6 фев 2026 | 09:47
  • 5904
  • 4