Ботев (Пловдив) започва кампания "Ръка за ръка с Ботев"

Ботев (Пловдив) започва кампания "Ръка за ръка с Ботев", насочена към най-малките привърженици на "канарчетата", съобщиха от футболния клуб.

Бивш ас на Ботев (Пд) ще играе в Марсилия

В домакинските мачове на пловдивчани до края на настоящия сезон деца между 5 и 14 години ще имат възможност да извеждат двата отбора на терена на стадион "Христо Ботев". За целта родителите на малчуганите трябва да ги запишат като попълнят бланката в официалния сайт на клуба.



Кампанията започва още от първия домакински двубой на "жълто-черните" за 2026 година, който е срещу Берое на 8 февруари (неделя) от 16:45 часа. Записванията на деца за двубоя със "заралии" ще продължат до 12:00 часа на 6 февруари (петък). Победителите ще бъдат потърсени от клуба за допълнителна информация.



"Защото любовта към Ботев започва от най-ранна възраст и се носи цял живот. Нека заедно създадем спомени, които остават завинаги – ръка за ръка с Ботев", написаха от клуба.