Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Ботев (Пловдив) няма да се съобрази с днешното решение на спортно-техническата комисия към БФС за Око-Флекс, защото футболният съюз е некомпетентен да се произнесе по този казус. Това заяви пред Sportal.bg собственикът на “канарчетата” Илиян Филипов в отговор на изявлението на СТК.

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

“Няма да прекратим договора на Око-Флекс. Адвокатите ме посъветваха да не прекратявам договора му и да му плащаме заплатата.

Доколкото разбрах, БФС ще го картотекира служебно. Тук има международен елемент и БФС не е компетентен да взима такива решения, още повече пък спортно-техническата комисия.

Не е изключено да заведем дело и срещу БФС.

Вие помните ли друг такъв случай, по който футболният съюз да се намесва и действа по този начин?

Ще ви дам един пример. Ако чистачката в полицията ви каже да влезете в ареста, вие ще го направите ли? Сигурно не. БФС не е компетентен по този случай”, каза Филипов.

Припомняме, че по-рано днес СТК към БФС нареди на Ботев да прекрати договора на Око-Флекс и да го освободи от акаунта си електронното първенство. Ако не го стори, същото ще бъде извършено от футболния съюз по служебен път.