Бивш нидерландски национал посъветва Ван де Вен да напусне Тотнъм

Нидерландският национал от Тотнъм Мики ван де Вен беше посъветван, че преминаване в някой от топ отборите в Европа е правилната стъпка за кариерата му. Наскоро с интерес към централния защитник отново бяха свързани клубове като Ливърпул и Реал Мадрид. Тотнъм се намира в долната половина на временното класиране в английската Висша лига, а вероятността тимът да не успее да си осигури участие в европейските клубни турнири засили спекулациите относно дългосрочния ангажимент на Ван де Вен. Бившият нидерландски национал Елеро Елия вярва, че Мики ван де Вен вече е готов за най-престижните сцени в световния футбол.

„Мисля, че той трябва да завърши сезона в Тотнъм като играе постоянно и да покаже на всички, че може да премине на следващото ниво. Силен е, може да вкарва голове, може да дриблира и да играе солидно в защита“, заяви Елия, цитиран от ​​Daily Star. „Ако продължи така, мисля, че след Световното първенство може да направи крачка към по-големите клубове. Не, че Тотнъм не е голям клуб, но клубове, които са с една стъпка по-нагоре, като Реал Мадрид и Ливърпул. Мисля, че е подходящо за кариерата на Мики да премине в по-голям отбор“, добави 38-годишният нидерландец.

