  Sportal.bg
  2. Тотнъм
  Английските клубове отново похарчиха най-много през зимния трансферен прозорец

Английските клубове отново похарчиха най-много през зимния трансферен прозорец

  5 фев 2026 | 18:43
  • 267
  • 0
Английските клубове отново похарчиха най-много през зимния трансферен прозорец

Английските клубове спазиха традициите и отново бяха най-активни на международния трансферен пазар, като според информация на ФИФА те са похарчили 363 милиона щатски докара за футболисти от други първенства. Общо хвърлените средства за нови играчи в света възлизат на 1.95 милиарда долара. Според проучването на ФИФА, тазгодишният зимен трансферен прозорец е вторият "най-скъп" в историята, отстъпващ само на януари 2025 (2.37 милиарда долара). 

Тотнъм представи Конър Галахър
Тотнъм представи Конър Галахър

Тотнъм похарчи най-много пари за един футболист, а това е Конър Галахър. За него бяха дадени 47.1 милиона долара на Атлетико Мадрид, а след него са Тати Кастеянос в Уест Хам и Раян в Борнемут. Клубовете от Италия, Бразилия, Германия и Франция остават в този ред зад Англия по похарчени средства през месец януари. Този прозорец е на второ място, но в женския футболен е категорично на първа позиция с 10.8 милиона долара. Това е 85-процентов ръст на разходите в сравнение с 2025. Англичаните пак са първенци с 5.03 милиона долара, а лидер е Манчестър Сити с трансфера на американката Сам Кофи.  

