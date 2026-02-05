Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Карик внесъл съществени промени в тренировъчния процес на Ман Юнайтед

  • 5 фев 2026 | 14:56
  • 1634
  • 0
Новият мениджър на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик е направил съществена промяна в седмичния график на тима, съобщава вестник “Сън”. Той е взел решение да даде почивен ден на своите футболисти и по този начин е внесъл съществена разлика в рутината на тима в сравнение със своите предшественици Ерик тен Хаг и Рубен Аморим. До момента именно този ден бе ползван за възстановителни сесии, но сега те ще бъдат правени в деня на завръщането на футболистите на базата “Карингтън” или на втория ден след двубоите. Освен това Тен Хак и Аморим настояваха тези, които са играли по-малко от 45 минути в съответния двубои, да направят пълна тренировка.

Това е втора съществена промяна в подходя на Карик спрямо своите предшественици на поста, след като той осезаемо е съкратил тренировките, но повишавайки съществено интензивността. Мениджърът иска да постави акцент върху индивидуалната работа с конкретни играчи. Пример за това са двамата бивши защитници Джонатан Уудгейт и Джони Еванс, които са част от настоящия щаб, и работят конкретно с централните бранители в опит да подобрят тяхната техника. Карик е пожелал футболистите да пристигат с час по-късно на “Олд Трафорд” за домакинските мачове на тима. При Тен Хаг нареждането бе играчите да са на стадиона четири часа преди началния час на мачовете. Бившият полузащитник, който застана начело на “червените дяволи” само преди няколко седмици, но вече впечатли с постигнатите три последователни победи. Постигнати бяха последователни успехи над водачите в класирането Манчестър Сити и Арсенал, както и срещу един от тимовете в най-добра форма в Премиър лийг - Фулъм.

Снимки: Gettyimages

