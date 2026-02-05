Популярни
  България U19
  Лагерът на България U18 завърши с нулево равенство срещу ЦСКА III

5 фев 2026 | 15:41

  • 5 фев 2026 | 15:41
  • 580
  • 0
Лагерът на България U18 завърши с нулево равенство срещу ЦСКА III

Лагерът на националния отбор на България до 18 години приключи днес с контролна среща срещу третия отбор на ЦСКА. Двубоят се проведе на Националната футболна база в Бояна и завърши при резултат 0:0.

В срещата участие взеха всички повикани футболисти, с което официално завърши първият лагер на тима.

Вторият и последен лагер за възпитаниците на Атанас Рибарски преди предстоящите евроквалификации до 19 години ще се проведе в периода от 23 до 27 февруари. Европейските квалификации са насрочени за края на март и ще се състоят в Хърватия.

Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027
Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

Там младите „лъвчета“ ще се изправят срещу силните отбори на Испания, Англия и домакините от Хърватия.

Първият ни двубой е срещу Англия на 25 март, 3 дни по-късно играем с Хърватия, а в последния ден от март ще се изправим срещу Испания.

