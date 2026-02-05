Ендрик: Сравненията с Бензема са страхотни, но той е на светлинни години пред мен

Преотстъпеният от Реал Мадрид нападател Ендрик изрази голямото си задоволство от зрелищния си гол за победата на Лион с 2:0 над Лавал за Купа на Франция. Младият бразилец също така увери, че все още е далеч от нивото на бившата звезда на отбора Карим Бензема, въпреки че се разписа пет пъти в първите си пет мача за “хлапетата”.

“Много се радвам, че вкарах този гол, който е толкова важен за Лион, защото ни беше трудно. Успях да помогна на тима, така че съм много щастлив от това. Мачът не беше лесен, като според мен не играхме добре. Когато се разписах, освободих целия си гняв, защото, както казах, не изиграхме добър двубой, но но най-важното нещо е победата. За мен сравненията с Бензема са страхотни, защото той е чудесен и невероятен играч, който беше най-добрият в света. Но не, Карим е на светлинни години пред мен, той е страхотен футболист. Аз съм много щастлив да бъда тук, където е играл Карим. Надявам се той да приключи кариерата си добре или да играе възможно най-дълго”, коментира Ендрик след снощния мач.

ENDRICK LET THIS ONE RIP 💥



What a hit by the Brazilian striker to give Lyon the lead over Laval 🇧🇷 pic.twitter.com/f8FVcDf1wU — FOX Soccer (@FOXSoccer) February 4, 2026

Снимки: Imago