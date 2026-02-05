Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лион
  3. Ендрик: Сравненията с Бензема са страхотни, но той е на светлинни години пред мен

Ендрик: Сравненията с Бензема са страхотни, но той е на светлинни години пред мен

  • 5 фев 2026 | 13:26
  • 1154
  • 0
Ендрик: Сравненията с Бензема са страхотни, но той е на светлинни години пред мен

Преотстъпеният от Реал Мадрид нападател Ендрик изрази голямото си задоволство от зрелищния си гол за победата на Лион с 2:0 над Лавал за Купа на Франция. Младият бразилец също така увери, че все още е далеч от нивото на бившата звезда на отбора Карим Бензема, въпреки че се разписа пет пъти в първите си пет мача за “хлапетата”.

“Много се радвам, че вкарах този гол, който е толкова важен за Лион, защото ни беше трудно. Успях да помогна на тима, така че съм много щастлив от това. Мачът не беше лесен, като според мен не играхме добре. Когато се разписах, освободих целия си гняв, защото, както казах, не изиграхме добър двубой, но но най-важното нещо е победата. За мен сравненията с Бензема са страхотни, защото той е чудесен и невероятен играч, който беше най-добрият в света. Но не, Карим е на светлинни години пред мен, той е страхотен футболист. Аз съм много щастлив да бъда тук, където е играл Карим. Надявам се той да приключи кариерата си добре или да играе възможно най-дълго”, коментира Ендрик след снощния мач.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Шеф на Нюкасъл призна, че не знае дали агентите на Тонали са го предлагали на Арсенал

Шеф на Нюкасъл призна, че не знае дали агентите на Тонали са го предлагали на Арсенал

  • 5 фев 2026 | 10:15
  • 1858
  • 2
Монако извади Погба от състава за Шампионската лига

Монако извади Погба от състава за Шампионската лига

  • 5 фев 2026 | 09:42
  • 1869
  • 0
Гуардиола поиска промяна на правилата заради Геи

Гуардиола поиска промяна на правилата заради Геи

  • 5 фев 2026 | 09:17
  • 7308
  • 9
Белингам след контузията: Животът продължава

Белингам след контузията: Животът продължава

  • 5 фев 2026 | 07:33
  • 3089
  • 12
Салах продължава да гледа към изхода на "Анфийлд"

Салах продължава да гледа към изхода на "Анфийлд"

  • 5 фев 2026 | 06:31
  • 6657
  • 2
Реал Мадрид с все по-малко опции за подсилване на защитата

Реал Мадрид с все по-малко опции за подсилване на защитата

  • 5 фев 2026 | 05:25
  • 4579
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

  • 5 фев 2026 | 12:30
  • 7967
  • 19
БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

  • 5 фев 2026 | 13:19
  • 5463
  • 7
Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

  • 5 фев 2026 | 10:42
  • 7546
  • 87
Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

  • 5 фев 2026 | 13:44
  • 2973
  • 4
ЦСКА привлича защитник следващата седмица

ЦСКА привлича защитник следващата седмица

  • 5 фев 2026 | 08:08
  • 16614
  • 30
Два тима от Серия А следели на живо изявите на Майкон срещу Лудогорец

Два тима от Серия А следели на живо изявите на Майкон срещу Лудогорец

  • 5 фев 2026 | 10:23
  • 4763
  • 5