  Ендрик е неудържим в Лион

Ендрик е неудържим в Лион

  • 25 яну 2026 | 21:13
  • 2201
  • 3

Лион постигна осма поредна победа във всички турнири. "Хлапетата" демонстрираха офанзивната си мощ при визитата на Метц в Лига 1 и спечелиха с 5:2, като вкараха четири попадения във вратата на домакините още до почивката.

Големият герой за Лион беше Ендрик. Привлеченият под наем от Реал Мадрид нападател заби хеттрик. В предишните си два мача за френския тим бразилецът вкара гол срещу Лил и направи асистенция срещу Брест.

Другите голове за гостите бяха дело на Рубен Клуйверт и Тайлър Мортън, а за Метц точни бяха Кофи Куао и Хабиб Диало. Домакините остават последни в класирането, като имат равен брой точки с Оксер, но по-лоша голова разлика.

В други мачове днес Тулуза се наложи с 2:0 при гостуването си на Брест, а Париж ФК направи нулево равенство у дома с Анже.

Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

  25 яну 2026 | 20:26
Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

  25 яну 2026 | 19:11
Ювентус и Спалети подчиниха Наполи и Конте, доближавайки се до шампиона

  25 яну 2026 | 20:53
Дженоа обърна десетима от Болоня в зрелищен мач

  25 яну 2026 | 18:48
Нотингам продължи пътя нагоре

  25 яну 2026 | 18:40
Щутгарт разби като гост Гладбах и си върна мястото в топ 4

  25 яну 2026 | 18:32
Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

  25 яну 2026 | 16:49
Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

  25 яну 2026 | 17:12
На почивката: Рома 0:0 Милан

  25 яну 2026 | 21:47
Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

  25 яну 2026 | 20:26
Ювентус и Спалети подчиниха Наполи и Конте, доближавайки се до шампиона

  25 яну 2026 | 20:53
Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

  25 яну 2026 | 19:11
