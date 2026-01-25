Ендрик е неудържим в Лион

Лион постигна осма поредна победа във всички турнири. "Хлапетата" демонстрираха офанзивната си мощ при визитата на Метц в Лига 1 и спечелиха с 5:2, като вкараха четири попадения във вратата на домакините още до почивката.

Големият герой за Лион беше Ендрик. Привлеченият под наем от Реал Мадрид нападател заби хеттрик. В предишните си два мача за френския тим бразилецът вкара гол срещу Лил и направи асистенция срещу Брест.

Другите голове за гостите бяха дело на Рубен Клуйверт и Тайлър Мортън, а за Метц точни бяха Кофи Куао и Хабиб Диало. Домакините остават последни в класирането, като имат равен брой точки с Оксер, но по-лоша голова разлика.

В други мачове днес Тулуза се наложи с 2:0 при гостуването си на Брест, а Париж ФК направи нулево равенство у дома с Анже.