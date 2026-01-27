Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лион
  3. Ендрик за първия си хеттрик в Лион: Не смятам, че присъединяването ми към Лион е грешка

Ендрик за първия си хеттрик в Лион: Не смятам, че присъединяването ми към Лион е грешка

  • 27 яну 2026 | 04:55
  • 386
  • 0

Бразилското дете-чудо Ендрик този уикенд за пореден път даде повод за размисъл на ръководството на Реал Мадрид, след като вкара първия си хеттрик в Лион, където се подвизава до края на полусезона под наем. Той вкара трите гола при успеха на олимпийците с 5:2 срещу тима на Метц, а след това той коментира, че се чувства много добре в новия си отбор.

Ендрик е неудържим в Лион
Ендрик е неудържим в Лион

"Това е първият ми хеттрик в кариерата, така че съм просто претоварен от емоции. Много съм щастлив и знам, че този мач ще бъде дълготраен спомен. Определено ще пазя топката от този мач - това е специален момент за мен.

Харесва ми френската лига. Лига 1 е много силно състезание, с много физическа игра и висок интензитет, и точно такъв футбол харесвам. Не смятам, че присъединяването ми към Лион е грешка. Животът ми никога не е бил лесен, но съм свикнал да се справям с трудности. Подкрепата на хората, които винаги са до мен, ми помага да запазя увереността си.

Докато Реал страдаше в Джеда, отхвърленият Ендрик откри головата си сметка за Лион
Докато Реал страдаше в Джеда, отхвърленият Ендрик откри головата си сметка за Лион

Това е само началото на моето пътуване тук. Отдавна ми казват, че Лион е силен отбор и сега самият аз се убедих в това. Клубът е наистина на високо ниво", казва Ендрик, цитиран от испанската платформа ESPN.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Наследникът на починалия президент на Фиорентина ще продължи делото му

Наследникът на починалия президент на Фиорентина ще продължи делото му

  • 27 яну 2026 | 01:04
  • 479
  • 0
Жирона открадна точка от Хетафе в дебюта на Тер-Стеген

Жирона открадна точка от Хетафе в дебюта на Тер-Стеген

  • 27 яну 2026 | 00:15
  • 565
  • 0
Груев излезе от игра, след което Лийдс изпусна победата срещу Евертън

Груев излезе от игра, след което Лийдс изпусна победата срещу Евертън

  • 27 яну 2026 | 00:04
  • 3584
  • 6
Верона удари дъното след загуба от Удинезе

Верона удари дъното след загуба от Удинезе

  • 26 яну 2026 | 23:44
  • 1391
  • 0
Краев и Апоел направиха геройски обрат и спечелиха дербито на Тел Авив

Краев и Апоел направиха геройски обрат и спечелиха дербито на Тел Авив

  • 26 яну 2026 | 22:46
  • 2704
  • 0
Димитров зашлеви бившия си отбор и запази надеждите на Бодрумспор

Димитров зашлеви бившия си отбор и запази надеждите на Бодрумспор

  • 26 яну 2026 | 22:07
  • 5526
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море Тича помете Балкан с канонада от тройки във Варна

Черно море Тича помете Балкан с канонада от тройки във Варна

  • 26 яну 2026 | 21:09
  • 8998
  • 17
Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

  • 26 яну 2026 | 10:35
  • 50687
  • 124
Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

  • 26 яну 2026 | 09:46
  • 50780
  • 35
Ден 10 на Australian Open: Играе се първият четвъртфинал и при мъжете

Ден 10 на Australian Open: Играе се първият четвъртфинал и при мъжете

  • 27 яну 2026 | 05:46
  • 962
  • 2
ЦСКА 1948 удари шампиона на Словакия и записа първа победа в Турция, 14-годишен дебютира за "червените"

ЦСКА 1948 удари шампиона на Словакия и записа първа победа в Турция, 14-годишен дебютира за "червените"

  • 26 яну 2026 | 16:54
  • 20006
  • 13
Веласкес: Левски има само една титла за 16 години, затова трябва да дадем всичко, за да спечелим Суперкупата

Веласкес: Левски има само една титла за 16 години, затова трябва да дадем всичко, за да спечелим Суперкупата

  • 26 яну 2026 | 18:30
  • 9204
  • 27