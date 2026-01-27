Ендрик за първия си хеттрик в Лион: Не смятам, че присъединяването ми към Лион е грешка

Бразилското дете-чудо Ендрик този уикенд за пореден път даде повод за размисъл на ръководството на Реал Мадрид, след като вкара първия си хеттрик в Лион, където се подвизава до края на полусезона под наем. Той вкара трите гола при успеха на олимпийците с 5:2 срещу тима на Метц, а след това той коментира, че се чувства много добре в новия си отбор.

Ендрик е неудържим в Лион

"Това е първият ми хеттрик в кариерата, така че съм просто претоварен от емоции. Много съм щастлив и знам, че този мач ще бъде дълготраен спомен. Определено ще пазя топката от този мач - това е специален момент за мен.

O primeiro hat-trick de Endrick com a camisa do Lyon. pic.twitter.com/uuG8OzLDY2 — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) January 25, 2026

Харесва ми френската лига. Лига 1 е много силно състезание, с много физическа игра и висок интензитет, и точно такъв футбол харесвам. Не смятам, че присъединяването ми към Лион е грешка. Животът ми никога не е бил лесен, но съм свикнал да се справям с трудности. Подкрепата на хората, които винаги са до мен, ми помага да запазя увереността си.

Докато Реал страдаше в Джеда, отхвърленият Ендрик откри головата си сметка за Лион

Това е само началото на моето пътуване тук. Отдавна ми казват, че Лион е силен отбор и сега самият аз се убедих в това. Клубът е наистина на високо ниво", казва Ендрик, цитиран от испанската платформа ESPN.