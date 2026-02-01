Популярни
Дебютант донесе важна победа на Лион в сблъсъка с Лил

  1 фев 2026
Новото попълнение Ноа Нарти дебютира с гол, с който Лион победи Лил с минималното 1:0, за да се откъсне на седем точки от днешния си съперник на четвъртото място в Лига 1. Тимът на Пауло Фонсека е равен по точки с Марсилия и изостава на седем от временния лидер Ланс.

Нарти пристигна в Лион преди две седмици с трансфер на стойност 7.5 милиона евро от Брьондби, където израсна и записа първи мачове в професионалния футбол. Той бе извън групата в два двубоя в Лига Европа и един в Лига 1, но днес получи стартова позиция от Фонсека. 20-годишният талант се отблагодари с победен гол в 37-та минута, когато получи топката от Рубен Клуйверт в наказателното и бе точен с първото докосване.

Това бе един от само два точни изстрела за Лион, но той бе достатъчен и тимът записа десета поредна победа в три различни турнира. Лил пък е загубил последните си четири шампионатни срещи и шансовете на отбора да стигне до Шампионската лига в момента изглеждат илюзорни.

Снимки: Imago

