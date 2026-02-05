Популярни
Еди Хау: Случи се точно обратното на това, което планирахме

  • 5 фев 2026 | 02:58
Еди Хау: Случи се точно обратното на това, което планирахме

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау не скри разочарованието си след загубата с 1:3 в реванша с Манчестър Сити от 1/2-финала за "Карабао Къп". След мача специалистът анализира причините за поражението и коментира малшанса при първото попадение.

„Това беше началото, което не искахме. При първия гол Дан Бърн се опита да изчисти топката, но тя се удари в техния нападател и влезе в мрежата. Този епизод обобщава старта на двубоя за нас. Случи се точно обратното на това, което планирахме, и това ни изби от ритъм“, сподели Хау.

Резервите на Ман Сити не пожалиха Нюкасъл в реванша и уредиха сблъсък с Арсенал на финала
Резервите на Ман Сити не пожалиха Нюкасъл в реванша и уредиха сблъсък с Арсенал на финала

Той изрази съжаление за липсата на ефективност в предни позиции.

„И в двата мача беше така. Фрустриращо е, че вкарахме само един гол за 180 минути. С оглед на създадените положения, не мисля, че трябваше да губим първата среща с 2:0. Реалността обаче е друга и трябва да я приемем. Последното нещо, което искаш, е да догонваш в резултата, докато се опитваш да атакуваш и да търсиш победата“, допълни специалистът.

Наставникът на „свраките“ внесе и яснота около състоянието на Антъни Гордън, който бе заменен принудително: „Изглежда е проблем с подколянното сухожилие. Не мисля, че е нещо твърде сериозно.“

