  Агентите на Тонали го предлагали на Арсенал без знанието на Нюкасъл

Агентите на Тонали го предлагали на Арсенал без знанието на Нюкасъл

  • 2 фев 2026 | 19:36
  • 320
  • 0
Агентите на Тонали го предлагали на Арсенал без знанието на Нюкасъл

Сандро Тонали е бил предложен на Арсенал от неговите представители, но разговори между двата клуба не е имало, твърди "Атлетик". "Свраките" нямат никакво намерение да се разделят с халфа особено през зимния трансферен прозорец.

Лондончани отдавна следят Тонали и имат интерес към него. Мениджърът Микел Артета по-рано днес заяви, че клубът ще се опита да привлече полузащитник за заместник на контузения Микел Мерино. След разговор с агента на Тонали спортният директор на "артилеристите" Андреа Берта е проучил ситуацията, но трансфер на този етап не е възможен.

Агентът на италианския национал Джузепе Ризо отрече да е говорил с Арсенал: "Никога не сме имали разговори с Арсенал. Нюкасъл в никакъв случай нямаше да пусне Тонали да си тръгне през януари. Няма нищо, не сме говорили за това".

