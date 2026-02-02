Агентите на Тонали го предлагали на Арсенал без знанието на Нюкасъл

Сандро Тонали е бил предложен на Арсенал от неговите представители, но разговори между двата клуба не е имало, твърди "Атлетик". "Свраките" нямат никакво намерение да се разделят с халфа особено през зимния трансферен прозорец.

Лондончани отдавна следят Тонали и имат интерес към него. Мениджърът Микел Артета по-рано днес заяви, че клубът ще се опита да привлече полузащитник за заместник на контузения Микел Мерино. След разговор с агента на Тонали спортният директор на "артилеристите" Андреа Берта е проучил ситуацията, но трансфер на този етап не е възможен.

🚨 Sandro Tonali offered to Arsenal by agent so #AFC explored but no contact with Newcastle United; nothing will happen this window. 25yo’s camp put idea to Andrea Berta so looked into as per any player of interest. #NUFC exit now impossible @TheAthleticFC https://t.co/Dj1rlbgFbH — David Ornstein (@David_Ornstein) February 2, 2026

Агентът на италианския национал Джузепе Ризо отрече да е говорил с Арсенал: "Никога не сме имали разговори с Арсенал. Нюкасъл в никакъв случай нямаше да пусне Тонали да си тръгне през януари. Няма нищо, не сме говорили за това".