Сделка все пак ще има - Ботев (Пд) взима звездата на Спартак (Варна)

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов разкри нов голям трансфер на "жълто-черните". Очаква се в следващите дни да бъде финализирана сделката за звездата на Спартак (Варна) Шанде. Припомняме, че преди няколко дни "соколите" отрекоха да са продали играча, но по всичко изглежда това е въпрос на време.

"С Шанде имаме разговор със Спартак (Варна). Разбрали сме се. Договаряме в момента лични условия с футболиста, Мисля, че ще постигнем съгласие. Нека обаче не коментираме, преди да стане официално. След контролата със Спартак Херо каза, че този футболист е качествен и става за нас, ако можем да преговаряме. Със Спартак (Варна) вече сме се разбрали за всичко", заяви Илиян Филипов пред "Марица".

"Откакто дойде Димитър Димитров, ние работим за изграждане на ядро за следващия сезон. Тази година е целта ще е оставане в първенството, но ще се борим със зъби и нокти за Купата. От догодина целта ни ще е да сме в челните места и да гоним класиране в Европа", добави бизнесменът. "Ще е идеално обаче да сме в плейофите за 5-8 място с отбора на Локомотив. Ще има още две дербита, което е празник за Пловдив", каза още Филипов.