Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

Ботев (Пловдив) ще получи около 1,2 милиона евро от трансфера на бившия си състезател Точукву Нади, научи Sportal.bg. Полузащитникът преминава от белгийския Зюлте Варегем във френския гранд Олимпик Марсилия, като според неофициална информация става дума за трансфер на стойност шест милиона евро.

Бивш ас на Ботев (Пд) ще играе в Марсилия

22-годишният нигериец премина в досегашния си клуб в началото на 2024-а година, като тогава “канарчетата” запазиха 20% от сумата при следващ трансфер. Това сега става факт и Ботев ще прибере добър дял от сделката.

За Ботев Ннади изигра малко над 40 срещи преди да бъде продаден във Варегем, където през настоящи сезон има 17 мача като титуляр и още един като резерва.