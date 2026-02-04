Популярни
Обявиха съдийските назначения в efbet Лига - Кабаков ще свири на ЦСКА

  4 фев 2026 | 12:58
  • 555
  • 0
Обявиха съдийските назначения в efbet Лига - Кабаков ще свири на ЦСКА

Станаха ясни съдийските назначения за срещите от 20-ия кръг на efbet Лига. Това е първи кръг след зимната пауза в първенството.  

6 февруари 2026 г., петък, 15:15 ч.

ПФК Монтана 1921 - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

ГС:Тодор Недялков КировАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Живко Руменов Петров

4-ТИ:Денислав Йорданов СталевВАР:Кристиян Николов КолевАВАР:Красимир Маргаритов Кръстев

СН:Камен Михайлов Алексиев

 

6 февруари 2026 г., петък, 17:45 ч.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС:Георги Николов КабаковАС1:Мартин Веселинов МаргаритовАС2:Йордан Петров Петров

4-ТИ:Мариян Георгиев ГребенчарскиВАР:Станимир Лозанов ТренчевАВАР:Любослав Бисеров Любомиров

СН:Александър Костадинов Костадинов

 

7 февруари 2026 г., събота, 12:30 ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС:Радослав Петров ГидженовАС1:Мирослав Максимов ИвановАС2:Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ:Георги Петров СтояновВАР:Владимир Вълков ВълковАВАР:Кристиян Николов Колев

СН:Станислав Георгиев Тодоров

 

7 февруари 2026 г., събота, 15:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Лудогорец 1945

ГС:Драгомир Димитров ДрагановАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ:Денислав Йорданов СталевВАР:Любослав Бисеров ЛюбомировАВАР:Ивайло Красимиров Ненков

СН:Иван Захариев Вълчев

 

7 февруари 2026 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Ботев Враца

ГС:Никола Антонов ПоповАС1:Тодор Василев ВуковАС2:Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ:Геро Георгиев ПисковВАР:Валентин Станчев ЖелезовАВАР:Димо Стоянов Димов

СН:Вихрен Веселинов Манев

 

8 февруари 2026 г., неделя, 12:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ПФК Септември Сф

ГС:Георги Димитров ДавидовАС1:Даниел Милков НиковАС2:Александър Христов Апостолов

4-ТИ:Михаел Петков ПавловВАР:Мариян Георгиев ГребенчарскиАВАР:Геро Георгиев Писков

СН:Цветан Кръстев Кръстев

8 февруари 2026 г., неделя, 14:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС:Волен Валентинов ЧинковАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Драгомир Руменов Милев

4-ТИ:Антонио Тодоров АнтовВАР:Венцислав Георгиев МитревАВАР:Християна Красимирова Гутева

СН:Валентин Желев Добрев

8 февруари 2026 г., неделя, 16:45 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Берое - Стара Загора

ГС:Стоян Панталеев АрсовАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Дарин Василев Иванов

4-ТИ:Кристина Георгиева ГеоргиеваВАР:Никола Антонов ПоповАВАР:Мартин Иванов Марков

СН:Ичко Лозев Лозев

 

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

