Обявиха съдийските назначения в efbet Лига - Кабаков ще свири на ЦСКА

Станаха ясни съдийските назначения за срещите от 20-ия кръг на efbet Лига. Това е първи кръг след зимната пауза в първенството.
6 февруари 2026 г., петък, 15:15 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948
ГС:Тодор Недялков КировАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Живко Руменов Петров
4-ТИ:Денислав Йорданов СталевВАР:Кристиян Николов КолевАВАР:Красимир Маргаритов Кръстев
СН:Камен Михайлов Алексиев
6 февруари 2026 г., петък, 17:45 ч.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:Георги Николов КабаковАС1:Мартин Веселинов МаргаритовАС2:Йордан Петров Петров
4-ТИ:Мариян Георгиев ГребенчарскиВАР:Станимир Лозанов ТренчевАВАР:Любослав Бисеров Любомиров
СН:Александър Костадинов Костадинов
7 февруари 2026 г., събота, 12:30 ч.
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918
ГС:Радослав Петров ГидженовАС1:Мирослав Максимов ИвановАС2:Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ:Георги Петров СтояновВАР:Владимир Вълков ВълковАВАР:Кристиян Николов Колев
СН:Станислав Георгиев Тодоров
7 февруари 2026 г., събота, 15:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Лудогорец 1945
ГС:Драгомир Димитров ДрагановАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:Денислав Йорданов СталевВАР:Любослав Бисеров ЛюбомировАВАР:Ивайло Красимиров Ненков
СН:Иван Захариев Вълчев
7 февруари 2026 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Ботев Враца
ГС:Никола Антонов ПоповАС1:Тодор Василев ВуковАС2:Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:Геро Георгиев ПисковВАР:Валентин Станчев ЖелезовАВАР:Димо Стоянов Димов
СН:Вихрен Веселинов Манев
8 февруари 2026 г., неделя, 12:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ПФК Септември Сф
ГС:Георги Димитров ДавидовАС1:Даниел Милков НиковАС2:Александър Христов Апостолов
4-ТИ:Михаел Петков ПавловВАР:Мариян Георгиев ГребенчарскиАВАР:Геро Георгиев Писков
СН:Цветан Кръстев Кръстев
8 февруари 2026 г., неделя, 14:15 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС:Волен Валентинов ЧинковАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:Антонио Тодоров АнтовВАР:Венцислав Георгиев МитревАВАР:Християна Красимирова Гутева
СН:Валентин Желев Добрев
8 февруари 2026 г., неделя, 16:45 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Берое - Стара Загора
ГС:Стоян Панталеев АрсовАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Дарин Василев Иванов
4-ТИ:Кристина Георгиева ГеоргиеваВАР:Никола Антонов ПоповАВАР:Мартин Иванов Марков
СН:Ичко Лозев Лозев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.