Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пд) с нова позиция за Око-Флекс: Всяко негово използване в официални срещи се извършва на риск и отговорност

Ботев (Пд) с нова позиция за Око-Флекс: Всяко негово използване в официални срещи се извършва на риск и отговорност

  • 3 фев 2026 | 18:35
  • 6132
  • 16
Ботев (Пд) с нова позиция за Око-Флекс: Всяко негово използване в официални срещи се извършва на риск и отговорност

Ботев (Пловдив) излезе с нова позиция, свързана със сагата около Армстронг Око-Флекс. "Канарчетата" информираха, че по казуса има висящо производство във ФИФА и че всяко използване на футболиста от друг клуб се извършва изцяло на риск и отговорност.

Око-Флекс започна като титуляр за Левски в битката за Суперкупата на България срещу Лудогорец.

Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии
Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

Ето какво пишат "жълто-черните":

"ПФК Ботев Пловдив информира обществеността, че по казуса с футболиста Армстронг Око-Флекс има висящо производство пред ФИФА, като клубът е предприел всички необходими правни действия за защита на своите интереси.

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА
Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Футболистът е с действащ договор с ПФК Ботев Пловдив, който не е прекратяван по установения ред. Всяко негово използване в официални срещи от друг клуб се извършва изцяло на риск и отговорност на съответния клуб.

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски
Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

ПФК Ботев Пловдив ще отстоява правата си по институционален ред и няма да влиза в спекулации или емоционални внушения.

Очакваме компетентните органи да се произнесат съгласно правилата на ФИФА и принципите на честната игра".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

  • 3 фев 2026 | 16:18
  • 12616
  • 15
Похвалиха българско крило в Италия

Похвалиха българско крило в Италия

  • 3 фев 2026 | 16:17
  • 1271
  • 0
Янтра се раздели с халф

Янтра се раздели с халф

  • 3 фев 2026 | 15:29
  • 1417
  • 1
Бивш голаджия на Ботев и Лудогорец ще играе в Португалия

Бивш голаджия на Ботев и Лудогорец ще играе в Португалия

  • 3 фев 2026 | 15:10
  • 2007
  • 0
Спартак (Варна) привлече бивш национал

Спартак (Варна) привлече бивш национал

  • 3 фев 2026 | 14:47
  • 7995
  • 9
Талант на Ботев (Пловдив) подписа със Сасуоло

Талант на Ботев (Пловдив) подписа със Сасуоло

  • 3 фев 2026 | 14:29
  • 6006
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Левски, битка, нерви и хвърлена фланелка до почивката

Лудогорец 0:0 Левски, битка, нерви и хвърлена фланелка до почивката

  • 3 фев 2026 | 19:11
  • 70719
  • 181
Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 13569
  • 8
Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

  • 3 фев 2026 | 16:18
  • 12616
  • 15
Везенков и Олимпиакос започнаха надлъгването с Дубай

Везенков и Олимпиакос започнаха надлъгването с Дубай

  • 3 фев 2026 | 18:59
  • 3420
  • 0
Теодора Кирилова организира стилна галавечер за своя бенефис

Теодора Кирилова организира стилна галавечер за своя бенефис

  • 3 фев 2026 | 18:06
  • 1418
  • 0