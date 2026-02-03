Ботев (Пд) с нова позиция за Око-Флекс: Всяко негово използване в официални срещи се извършва на риск и отговорност

Ботев (Пловдив) излезе с нова позиция, свързана със сагата около Армстронг Око-Флекс. "Канарчетата" информираха, че по казуса има висящо производство във ФИФА и че всяко използване на футболиста от друг клуб се извършва изцяло на риск и отговорност.

Око-Флекс започна като титуляр за Левски в битката за Суперкупата на България срещу Лудогорец.

Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

Ето какво пишат "жълто-черните":

"ПФК Ботев Пловдив информира обществеността, че по казуса с футболиста Армстронг Око-Флекс има висящо производство пред ФИФА, като клубът е предприел всички необходими правни действия за защита на своите интереси.

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Футболистът е с действащ договор с ПФК Ботев Пловдив, който не е прекратяван по установения ред. Всяко негово използване в официални срещи от друг клуб се извършва изцяло на риск и отговорност на съответния клуб.

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

ПФК Ботев Пловдив ще отстоява правата си по институционален ред и няма да влиза в спекулации или емоционални внушения.

Очакваме компетентните органи да се произнесат съгласно правилата на ФИФА и принципите на честната игра".