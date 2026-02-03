Ботев (Пд) с нова позиция за Око-Флекс: Всяко негово използване в официални срещи се извършва на риск и отговорност

Ботев (Пловдив) излезе с нова позиция, свързана със сагата около Армстронг Око-Флекс. "Канарчетата" информираха, че по казуса има висящо производство във ФИФА и че всяко използване на футболиста от друг клуб се извършва изцяло на риск и отговорност.
Око-Флекс започна като титуляр за Левски в битката за Суперкупата на България срещу Лудогорец.
Ето какво пишат "жълто-черните":
"ПФК Ботев Пловдив информира обществеността, че по казуса с футболиста Армстронг Око-Флекс има висящо производство пред ФИФА, като клубът е предприел всички необходими правни действия за защита на своите интереси.
Футболистът е с действащ договор с ПФК Ботев Пловдив, който не е прекратяван по установения ред. Всяко негово използване в официални срещи от друг клуб се извършва изцяло на риск и отговорност на съответния клуб.
ПФК Ботев Пловдив ще отстоява правата си по институционален ред и няма да влиза в спекулации или емоционални внушения.
Очакваме компетентните органи да се произнесат съгласно правилата на ФИФА и принципите на честната игра".