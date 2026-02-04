Спартак (Варна) се подсили с двама от Ботев (Пловдив)

Спартак (Варна) представи две нови попълнения. Джон Еманюел и Мартин Георгиев подсилват “соколите” за втория полусезон. И двамата пристигат от Ботев (Пловдив).
Спартак (Варна) привлече бивш национал
Ето какво пишат от Спартак:
ОФИЦИАЛНО
Нови попълнения в Спартак Варна!
ФК “Спартак Варна” представя двама нови футболисти, които се присъединяват към отбора!
Джон Еманюел
Централен защитник / Полузащитник
Преотстъпен от Ботев Пловдив
На 20 годишна възраст, млад, адаптивен и борбен — ще даде още опции в отбрана и халфовата линия. Има опит в българския и международен футбол, като преди това е защитавал цветовете на Ботев Пловдив, Ботев Пловдив II и Van FC (Армения).
Мартин Георгиев
Десен бек / Централен защитник
Трансфер от Ботев Пловдив
Юноша на Ботев Пловдив
На 18-годишна възраст , млад, универсален и стабилен в защита, силен в единоборствата и полезен както по фланга, така и в центъра на отбраната. Ще засили защитната линия на „соколите“ и ще донесе допълнителна сигурност в отбора.
Пожелаваме им здраве, бърза адаптация и много силни мачове със синьо-бялата фланелка!