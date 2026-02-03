Боримиров: Не ни стигна точност

Популярни
  • 3 фев 2026 | 20:27
  • 742
  • 2

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров бе разочарован от загубата на тима в мача за Суперкупата от Лудогорец с 0:1. Все пак босът на “сините” е на мнение, че тимът има сили да се бори и за титлата, и за купата.

"Като цяло мисля, че съдията се справи. В края на мача може би имаше задържане на Сангаре в наказателното поле, но трябва да го погледнем. Не ни достигна точността към вратата. Мисля, че имаме силите и възможностите да се борим в двата турнира в България. Когато имаш такива мачове, като на Лудогорец в Европа със сигурност помага. Селекцията е отворен процес и когато има нещо ще го разберете. Ние бяхме поели ангажимент към Марин Петков, ако дойде оферта, която да е добра за него и за клуба да го пуснем”, каза Боримиров.

