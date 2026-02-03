Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лудогорец повали Левски и грабна Суперкупата - на живо с награждаването на разградчани и коментара на Нико Петров и Светльо Дяков
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Наско: Войната тепърва започва

Наско: Войната тепърва започва

  • 3 фев 2026 | 20:22
  • 6892
  • 12

Собственикът на Левски Наско Сираков заяви, че няма да се правят трагедии от загубата от Лудогорец за Суперкупата. Босът на “сините” смята, че битката за успехи през пролетта тепърва започва и това поражение няма да повлияе на тима.

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!
Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

“В един такъв мач, който допусне първи грешка, плаща скъпо. Ние допуснахме гол в 70-ата минута, когато топката беше в нас - елементарно. Загубихме една битка, но войната тепърва започва. Няма да ни повляе тази загуба. Отборът тренира добре и със самочувствие. Никой не прави трагедии сега. Готвим се за мача в събота. Аз съм изключително доволен от представянето на отбора”, каза Сираков.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

  • 3 фев 2026 | 16:18
  • 17647
  • 17
Похвалиха българско крило в Италия

Похвалиха българско крило в Италия

  • 3 фев 2026 | 16:17
  • 1565
  • 0
Янтра се раздели с халф

Янтра се раздели с халф

  • 3 фев 2026 | 15:29
  • 1614
  • 1
Бивш голаджия на Ботев и Лудогорец ще играе в Португалия

Бивш голаджия на Ботев и Лудогорец ще играе в Португалия

  • 3 фев 2026 | 15:10
  • 2377
  • 0
Спартак (Варна) привлече бивш национал

Спартак (Варна) привлече бивш национал

  • 3 фев 2026 | 14:47
  • 9196
  • 9
Талант на Ботев (Пловдив) подписа със Сасуоло

Талант на Ботев (Пловдив) подписа със Сасуоло

  • 3 фев 2026 | 14:29
  • 6581
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

  • 3 фев 2026 | 19:59
  • 134713
  • 533
Веласкес каза на конкурентите кой е лидерът и отсече: Изключително съм горд, спокойно можеше да спечелим!

Веласкес каза на конкурентите кой е лидерът и отсече: Изключително съм горд, спокойно можеше да спечелим!

  • 3 фев 2026 | 20:41
  • 1812
  • 0
Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

  • 3 фев 2026 | 19:52
  • 5358
  • 0
Филип Кръстев отива в Гьозтепе при Станимир Стоилов

Филип Кръстев отива в Гьозтепе при Станимир Стоилов

  • 3 фев 2026 | 19:49
  • 8425
  • 13
Везенков и Олимпиакос не издържаха теста в Дубай

Везенков и Олимпиакос не издържаха теста в Дубай

  • 3 фев 2026 | 20:29
  • 9453
  • 3