Наско: Войната тепърва започва

Собственикът на Левски Наско Сираков заяви, че няма да се правят трагедии от загубата от Лудогорец за Суперкупата. Босът на “сините” смята, че битката за успехи през пролетта тепърва започва и това поражение няма да повлияе на тима.

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

“В един такъв мач, който допусне първи грешка, плаща скъпо. Ние допуснахме гол в 70-ата минута, когато топката беше в нас - елементарно. Загубихме една битка, но войната тепърва започва. Няма да ни повляе тази загуба. Отборът тренира добре и със самочувствие. Никой не прави трагедии сега. Готвим се за мача в събота. Аз съм изключително доволен от представянето на отбора”, каза Сираков.