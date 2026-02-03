Моци: Трябва да се уважаваме повече помежду си, такива заплахи към съдиите не са нормални

Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци заяви след победата с 1:0 срещу Левски за Суперкупата на България, че всеки спечелен трофей е сладък. Шефът на разградчани обаче е наясно, че този мач няма нищо общо с това, което предстои в efbet Лига.

"Всеки трофей е сладък, но този не носи нищо специално за клуба. Хубаво е да печелиш. Всеки иска да побеждава - не само в спорта, а и в живота. Този мач няма нищо общо с това, което ни очаква в първенството. Левски има преднина и това реалността.

Очаквам да се опитваме да се уважаваме повече помежду си. Да няма такива думи като тези от последните дни. Такива заплахи към съдиите не са нормални. Днес за всяка една ситуация цялата скамейка на Левски скачаше. Трябва да оставим съдиите и футболистите да си свършат работата", каза Моци.