Левски пусна билетите за първото си домакинство

В продажба са билетите за мача от 20-ия кръг на efbet Лига срещу Ботев (Враца). Двубоят е на 7 февруари, събота от 17:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“. Пропуските се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор А на стадион „Георги Аспарухов“, в мрежата на Eventim и онлайн.
В събота, 7 февруари билети ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор А и от 12:00 часа на тези на улица „Тодорини кукли“ и на арката пред Сектор „А“.
В деня на срещата билети НЯМА да се продават в официалния магазин на клуба.
Цени на билетите:
Сектор А, VIP: 51.13 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор А, Ложи 2 и 3: 21.47 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор А, Блок 1914: 18.41 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор А, Блокове 1 и 2: 15.34 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор А, Блокове 3 и 4: 12.27 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор А, Блокове 5, 6, 7 и 8: 10.74 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор Б: 6.14 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор В: 9.20 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор Г: 6.14 €
Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион „Георги Аспарухов“.
За улеснение на привържениците, които ще посетят срещата с деца до 14 г., прилагаме декларация, която трябва да бъде попълнена преди влизането на стадион „Георги Аспарухов“.