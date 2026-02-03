Популярни
Веласкес каза на конкурентите кой е лидерът и отсече: Изключително съм горд, спокойно можеше да спечелим!

  • 3 фев 2026 | 20:41
Наставникът на Левски Хулио Веласкес поздрави Лудогорец за спечелената Суперкупа на България, но обяви, че и неговият отбор е имал възможности да спечели трофея. Той се позова на това, че "сините" са неутрализирали силните и са се възползвали от слабите страни на противника, но малките детайли са решили победителя.

Също така испанският специалист, попитан какво мисли за конкурентите на тима му в битката за титлата, напомни, че отборът му води със седем точки, което говори достатъчно.

“Направихме добър мач и спокойно можехме да спечелим. Малките детайли определиха разликата. И ние имахме нашите възможности да отбележим и спечелим този мач. В крайна сметка получихме гол.

От там насетне липсваше спокойствието за правилните решения. Всичко това е нормално и плод от динамиката на мача. Изправихме се срещу много добър отбор, неутрализирахме силните им страни и се възползвахме от слабите им страни. Малките детайли направиха разликата. Тръгвам си изключително горд с футболистите и благодарен на публиката, която ни подкрепяше. За съжаление не успяхме да им подарим победата. Вдигаме главите и мислим за мача през уикенда.

Това е животът. Загубихме мача и точка. Мислим за следващия. Винаги с положителното напред", каза Веласкес, след което получи въпрос относно конкурентите за титлата, на който отговори:

"Освен този мач седемте точки преднина показват нещата. Първи сме в класирането. Върнахме се от подготовка и този мач беше 50 на 50. Разочаровани сме, защото искахме да спечелим трофея. Поздравления за противника и съм горд с моите футболисти", завърши Веласкес..

