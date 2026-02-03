Антон Недялков: Винаги е сладко, когато побеждаваш Левски

Капитанът на Лудогорец Антон Недялков сподели след спечелването на Суперкупата, че винаги е сладко, когато побеждаваш Левски. "Орлите" надвиха отбора на Хулио Веласкес с гол на Бърнард Текпетей в 70-ата минута.
"Всяка една година чувството става все по-силно, защото затвърждаваме, че сме най-добрият отбор в България. Суперкупата е престиж и отговорност.
Хората да продължават да гледат и ще виждат още титли и купи от Лудогорец.
Винаги е сладко, когато побеждаваш Левски. Никога няма да се промени това чувство. За нас е най-важно първенството, защото това е основната ни цел", каза Недялков.