Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лудогорец повали Левски и грабна Суперкупата - на живо с награждаването на разградчани и коментара на Нико Петров и Светльо Дяков
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Антон Недялков: Винаги е сладко, когато побеждаваш Левски

Антон Недялков: Винаги е сладко, когато побеждаваш Левски

  • 3 фев 2026 | 20:37
  • 203
  • 2

Капитанът на Лудогорец Антон Недялков сподели след спечелването на Суперкупата, че винаги е сладко, когато побеждаваш Левски. "Орлите" надвиха отбора на Хулио Веласкес с гол на Бърнард Текпетей в 70-ата минута.

"Всяка една година чувството става все по-силно, защото затвърждаваме, че сме най-добрият отбор в България. Суперкупата е престиж и отговорност.

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!
Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

Хората да продължават да гледат и ще виждат още титли и купи от Лудогорец.

Пер-Матиас Хьогмо: Левски е добър отбор, винаги трябва да бъдем пределно концентрирани
Пер-Матиас Хьогмо: Левски е добър отбор, винаги трябва да бъдем пределно концентрирани

Винаги е сладко, когато побеждаваш Левски. Никога няма да се промени това чувство. За нас е най-важно първенството, защото това е основната ни цел", каза Недялков.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

  • 3 фев 2026 | 16:18
  • 17661
  • 17
Похвалиха българско крило в Италия

Похвалиха българско крило в Италия

  • 3 фев 2026 | 16:17
  • 1567
  • 0
Янтра се раздели с халф

Янтра се раздели с халф

  • 3 фев 2026 | 15:29
  • 1615
  • 1
Бивш голаджия на Ботев и Лудогорец ще играе в Португалия

Бивш голаджия на Ботев и Лудогорец ще играе в Португалия

  • 3 фев 2026 | 15:10
  • 2380
  • 0
Спартак (Варна) привлече бивш национал

Спартак (Варна) привлече бивш национал

  • 3 фев 2026 | 14:47
  • 9199
  • 9
Талант на Ботев (Пловдив) подписа със Сасуоло

Талант на Ботев (Пловдив) подписа със Сасуоло

  • 3 фев 2026 | 14:29
  • 6584
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

  • 3 фев 2026 | 19:59
  • 134870
  • 533
Наско: Войната тепърва започва

Наско: Войната тепърва започва

  • 3 фев 2026 | 20:22
  • 7008
  • 12
Веласкес каза на конкурентите кой е лидерът и отсече: Изключително съм горд, спокойно можеше да спечелим!

Веласкес каза на конкурентите кой е лидерът и отсече: Изключително съм горд, спокойно можеше да спечелим!

  • 3 фев 2026 | 20:41
  • 2044
  • 0
Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

  • 3 фев 2026 | 19:52
  • 5401
  • 0
Филип Кръстев отива в Гьозтепе при Станимир Стоилов

Филип Кръстев отива в Гьозтепе при Станимир Стоилов

  • 3 фев 2026 | 19:49
  • 8489
  • 13
Везенков и Олимпиакос не издържаха теста в Дубай

Везенков и Олимпиакос не издържаха теста в Дубай

  • 3 фев 2026 | 20:29
  • 9493
  • 3