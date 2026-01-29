WRC прави нов опит да се върне в САЩ

Световният рали шампионат (WRC) прави нов опит да се завърне в САЩ, като надеждите са, че догодина вече ще има кръг от надпреварата в Америка. Това е втори пореден опит на WRC да включи кръг в САЩ, като предишният се провали преди по-малко от 2 години, а преди това - още преди корона вирус пандемията пак не се случи.

Досега основният проблем беше липсата на финансиране у местния промоутър, но сега процедурата е отново задвижена като през юни ще се проведе кандидатско рали на макадам, което ще бъде инспектирано от ФИА.

Победителят от “Монте Карло” иска титла за Грязин или Росел

САЩ влезе в календара на WRC през 1986, а последният кръг от световния шампионат там се проведе през 1988 - рали “Олимпъс”.

Кандидатското рали ще включва макадамови отсечки, а ФИА ще инвестира етапи и инфраструктура за организацията на ралито в щатите Кентъки и Тенеси, а при одобрение от страна на делегатите на ФИА, през 2027 САЩ ще получат кръг от WRC. Те бяха в битката за място в календара и за 2024 и 2025, но бяха изпреварени от Саудитска Арабия и Парагвай.

Ясно е къде ще продължи битката на Ожие със Солберг, Еванс и Хюндай

Щатите са важен пазар и за трите автомобилни марки, които участват с Rally1 коли в WRC: Тойота, Хюндай и Форд чрез М-Спорт, като за 2027 по новите технически правила се очаква в шампионата да влязат много повече автомобилни производители.

Елфин Еванс ще се готви за рали "Швеция" в дома на Дядо Коледа

