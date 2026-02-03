Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лудогорец повали Левски и грабна Суперкупата - на живо с награждаването на разградчани и коментара на Нико Петров и Светльо Дяков
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона е само на 10 млн от това да покрие изискването, с което не може да се справи над три години

Барселона е само на 10 млн от това да покрие изискването, с което не може да се справи над три години

  • 3 фев 2026 | 19:20
  • 2559
  • 0
Барселона е само на 10 млн от това да покрие изискването, с което не може да се справи над три години

Барселона е много близо до това за първи път от три години и половина да сведе разходите си за заплати до допустимия лимит и да влезе в правилото 1:1. Ла Лига определя този лимит, като в момента на каталунците е позволено да харчат за заплати и трансфери 70% от годишните си приходи. По принцип на клубовете, които надвишават лимита си, е разрешено да използват 60%, а тези, които покриват правилото, имат правото да използват за споменатите цели всичките си приходи. За Барселона не е така от 2022 година насам.

През лятото на същата година Жоан Лапорта реши да активира икономическите лостове, като продаде активи на стойност 656 милиона евро. Продажбата на 49,5% от Barca Studios обаче не протече по план, като няколко инвеститори не успяха да направят обещаните плащания, а компанията се обезцени от 400 милиона евро до почти половината от тази сума. Оттогава Барселона се опитва да намали значително разходите си за заплати.

Сега обаче Барселона е само на 10 милиона евро от това да се вмести в лимита. Според "Спорт" каталунците са се доближили до целта благодарение на новия договор на Френки Де Йонг, нова сделка за жилищен комплекс с тематика "Барселона" и напускането на Дро Фернандес, който премина в ПСЖ.

Част от събраните суми са отишли ​​за възстановяване на банкова гаранция, която Барселона е предоставила за регистрирането на Рууни Бардагджи, Войчех Шчесни и Жерард Мартин в размер на 19 милиона евро. Все още има банкова гаранция от 7 милиона евро, която бордът трябва да се опита да възстанови.

Планът на ръководството е Барселона да получи последното плащане от 30 милиона евро, дължимо от New Era Visionary Group по договора за наем на стойност 100 милиона евро за правата върху VIP местата на „Камп Ноу“. Досега са събрани общо 70 милиона евро от тази сума.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гуардиола: Шест клуба са похарчили повече от нас в последните пет години, те трябва да спечелят всичко

Гуардиола: Шест клуба са похарчили повече от нас в последните пет години, те трябва да спечелят всичко

  • 3 фев 2026 | 16:34
  • 7403
  • 14
Барселона пожела финала в Шампионската лига през 2029 година

Барселона пожела финала в Шампионската лига през 2029 година

  • 3 фев 2026 | 16:17
  • 750
  • 3
Оперираха носа на Манчини, той ще може да играе в следващия мач на Рома

Оперираха носа на Манчини, той ще може да играе в следващия мач на Рома

  • 3 фев 2026 | 16:16
  • 506
  • 0
Артета не е съгласен с критките: Из цяла Европа твърдят, че сме най-вълнуващият отбор

Артета не е съгласен с критките: Из цяла Европа твърдят, че сме най-вълнуващият отбор

  • 3 фев 2026 | 16:09
  • 1363
  • 2
Новото попълнение на Рома: Казаха ми, че съм опция и веднага се съгласих, случи се внезапно

Новото попълнение на Рома: Казаха ми, че съм опция и веднага се съгласих, случи се внезапно

  • 3 фев 2026 | 15:54
  • 1022
  • 0
Меси поздрави популярно каталунско издание за 120-годишнината

Меси поздрави популярно каталунско издание за 120-годишнината

  • 3 фев 2026 | 15:22
  • 939
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

  • 3 фев 2026 | 19:59
  • 134391
  • 533
Наско: Войната тепърва започва

Наско: Войната тепърва започва

  • 3 фев 2026 | 20:22
  • 6637
  • 12
Веласкес каза на конкурентите кой е лидерът и отсече: Изключително съм горд, спокойно можеше да спечелим!

Веласкес каза на конкурентите кой е лидерът и отсече: Изключително съм горд, спокойно можеше да спечелим!

  • 3 фев 2026 | 20:41
  • 1267
  • 0
Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

  • 3 фев 2026 | 19:52
  • 5230
  • 0
Филип Кръстев отива в Гьозтепе при Станимир Стоилов

Филип Кръстев отива в Гьозтепе при Станимир Стоилов

  • 3 фев 2026 | 19:49
  • 8288
  • 13
Везенков и Олимпиакос не издържаха теста в Дубай

Везенков и Олимпиакос не издържаха теста в Дубай

  • 3 фев 2026 | 20:29
  • 9378
  • 2