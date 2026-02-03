Барселона е само на 10 млн от това да покрие изискването, с което не може да се справи над три години

Барселона е много близо до това за първи път от три години и половина да сведе разходите си за заплати до допустимия лимит и да влезе в правилото 1:1. Ла Лига определя този лимит, като в момента на каталунците е позволено да харчат за заплати и трансфери 70% от годишните си приходи. По принцип на клубовете, които надвишават лимита си, е разрешено да използват 60%, а тези, които покриват правилото, имат правото да използват за споменатите цели всичките си приходи. За Барселона не е така от 2022 година насам.

През лятото на същата година Жоан Лапорта реши да активира икономическите лостове, като продаде активи на стойност 656 милиона евро. Продажбата на 49,5% от Barca Studios обаче не протече по план, като няколко инвеститори не успяха да направят обещаните плащания, а компанията се обезцени от 400 милиона евро до почти половината от тази сума. Оттогава Барселона се опитва да намали значително разходите си за заплати.

Сега обаче Барселона е само на 10 милиона евро от това да се вмести в лимита. Според "Спорт" каталунците са се доближили до целта благодарение на новия договор на Френки Де Йонг, нова сделка за жилищен комплекс с тематика "Барселона" и напускането на Дро Фернандес, който премина в ПСЖ.

Част от събраните суми са отишли ​​за възстановяване на банкова гаранция, която Барселона е предоставила за регистрирането на Рууни Бардагджи, Войчех Шчесни и Жерард Мартин в размер на 19 милиона евро. Все още има банкова гаранция от 7 милиона евро, която бордът трябва да се опита да възстанови.

Планът на ръководството е Барселона да получи последното плащане от 30 милиона евро, дължимо от New Era Visionary Group по договора за наем на стойност 100 милиона евро за правата върху VIP местата на „Камп Ноу“. Досега са събрани общо 70 милиона евро от тази сума.