Барселона пожела финала в Шампионската лига през 2029 година

Ръководството на ФК Барселона официално обяви, че ще подаде кандидатура „Спотифай Камп Ноу“ да бъде домакин на финала на Шампионската лига през 2029 година. Клубът излезе със съобщение няколко часа, след като правителството на Каталуния и кметството на Барселона публично подкрепиха инициативата.

В изявлението на Барса се обяснява, че започва процес по подготовка на цялата документация, която ще бъде представена пред УЕФА през следващите месеци. „ФК Барселона официално изразява желанието си да участва, съвместно с кметството на Барселона и правителството на Каталуния, в първоначалния процес на кандидатстване за организиране на финала на Шампионската лига през 2029 г., предлагайки град Барселона като възможен домакин на събитието и „Спотифай Камп Ноу“ като предложен стадион, при условие на съответното одобрение от страна на УЕФА и с подкрепата на Кралската испанска футболна федерация (RFEF) в качеството ѝ на домакин и съорганизатор“, се казва в съобщението.

Този процес е част от предварителна фаза на анализ и оценка. Клубът и участващите институции са представили необходимата първоначална документация с цел да продължат напред в процедурата и да позволят на УЕФА да оцени пригодността на кандидатурата съгласно установените протоколи. Официализирането на окончателната кандидатура и предаването на пълното досие, съдържащо цялата необходима документация за домакинство на финала, е предвидено за началото на юни 2026 г.

Финалът на Шампионската лига през 2029 г. не е единствената цел, която Барса и град Барселона са си поставили. Те също така се състезават с Мадрид и Казабланка за домакинството на финала на Световното първенство по футбол през 2030 г., което ще бъде организирано съвместно от Испания, Португалия и Мароко.

„Спотифай Камп Ноу“ в момента е в процес на мащабна реконструкция, но се очаква строителните работи да бъдат напълно завършени до тези дати. След ремонта стадионът ще се превърне в едно от най-модерните съоръжения в света с капацитет над 105 000 зрители. Тези характеристики ще направят „блауграна“ колизеума една от най-добрите алтернативи за домакинство на големи спортни събития като тези два финала.