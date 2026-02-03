Популярни
Лапорта: Флик ще е трньор на Барселона толкова дълго, колкото иска

  • 3 фев 2026 | 15:17
  • 718
  • 4
Лапорта: Флик ще е трньор на Барселона толкова дълго, колкото иска

Президентът на Барселона Жоан Лапорта говори за работата на старши треньора на испанския шампион Ханзи Флик по време на събитие, отбелязващо 120-годишнината на вестник "Мундо Депортиво". Лапорта гласува доверие на германския специалист, който е начело на каталунците от 2024 година. 

Задава ли се нов конфликт по оста Мадрид - Барселона? От Каталуния ясно заявиха желанието си да преборят "Сантиаго Бернабеу"
Задава ли се нов конфликт по оста Мадрид - Барселона? От Каталуния ясно заявиха желанието си да преборят "Сантиаго Бернабеу"

"Флик ще тренира Барса толкова дълго, колкото иска, ако аз отново стана президент. За нас беше важно да имаме някой с такъв опит и знания в отбора. Той е не само феноменален треньор, но и невероятен човек. Той е огромен специалист и разбира как да управлява отбор от много млади футболисти редом с опитни играчи. Знаехме това още от първия ден на работата му при нас. Той е идеалният треньор за настоящия отбор на Барселона. Благодарение на него преминаваме през много приятен период", коментира Жоан Лапорта.

Барселона ще проведе президентски избори през март. Отборът, воден от Флик, е на първо място в класирането в Примера дивисион, с една точка пред Реал Мадрид.

Снимки: Gettyimages

