Официално: 33-годишен швед стана треньор на Божинов в Пиза

Новакът в Серия "А" Пиза, в който се състезава българският национал Росен Божинов, официално обяви назначаването на Оскар Хилемарк за нов наставник на отбора.

Шведът наследява на поста уволнения Алберто Джилардино с договор до лятото на 2027-а с опцията за още една година. Така със своите 33 години той става вторият най-млад наставник в италианския елит след 30-годишния си колега Карлос Куеста, който води Парма. Хилемарк, който е бивш полузащитник на Дженоа и Палермо, започна треньорската си кариера в датския Олборг, след което пое шведския Елфсборг, който водеше досега.

Младият специалист заварва Пиза едва на предпоследното 19-о място в Серия "А", като тимът има само 14 точки до момента след 1 победиа, 11 равенства и 11 загуби. Неговият дебют ще бъде в петък, когато „кулите“ гостуват в пряк сблъсък на последния Верона.