Хорнър: Ред Бул за малко да купи Джордан

Бившият шеф на Ред Бул във Формула 1 Кристиан Хорнър се появи за първи път пред медиите след уволнението му от тима на компанията за енергийни напитки миналата година. Хорнър е спряган за кандидат за миноритарния дял в Алпин, собственост на Otro Capital, като тепърва се очаква развитие по сделката.

Хорнър се появи на Европейското автомобилно изложение в Дъблин и сподели някои от спомените си за покойния Еди Джордан, както и как Ред Бул е бил близо до това да купи тима на ирландеца във Формула 1.

„Джордан Гран При беше много близо, за малко да стане Ред Бул – обясни Хорнър. – Наистина бяхме много близо до сделката, но в същото време Ягуар продаваше отбора си във Формула 1 и тази сделка се реализира, но по това време преговаряхме много сериозно.

„Еди се опита да ми продаде неговия отбор, Бърни Екълстоун също ме притискаше много сериозно в тази посока, за да види дали мога да намеря решение за Еди, но това така и не се случи.“

Хорнър разказа и за първата си среща с емблематичния Джордан, който през 90-те години беше една от големите звезди във Формула 1, а в края на това десетилетие тимът му и Хайнц-Харалд Френцен се бореха за световната титла.

„Когато бях млад пилот, на 16 или 17 години, отидох да се видя с Еди, той точно беше основал отбора си във Формула 1 – допълни Хорнър. – Исках той да ми даде някакъв съвет. Имах спонсор, който работеше и с Джордан. Отидох в офиса му в чисто новата му фабрика, която той току-що беше построил до „Силвърстоун“, седнах пред него и му казах: „Какъв съвет ще ми дадеш?“

„Той ми отвърна: „Намери си добър адвокат и добър спонсор.“ Не очаквах точно такъв съвет. Но от този момент нататък той винаги ме е подкрепял, винаги, когато се видим на пистата.“

Снимки: Gettyimages