Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Sportal.bg ви пренася в атмосферата преди Суперкупата - Светльо Дяков и Нико Петров със своите очаквания за Лудогорец - Левски
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хорнър: Ред Бул за малко да купи Джордан

Хорнър: Ред Бул за малко да купи Джордан

  • 3 фев 2026 | 17:23
  • 170
  • 0

Бившият шеф на Ред Бул във Формула 1 Кристиан Хорнър се появи за първи път пред медиите след уволнението му от тима на компанията за енергийни напитки миналата година. Хорнър е спряган за кандидат за миноритарния дял в Алпин, собственост на Otro Capital, като тепърва се очаква развитие по сделката.

Хорнър се появи на Европейското автомобилно изложение в Дъблин и сподели някои от спомените си за покойния Еди Джордан, както и как Ред Бул е бил близо до това да купи тима на ирландеца във Формула 1.

Уилямс представи цветовете си за новия сезон във Формула 1
Уилямс представи цветовете си за новия сезон във Формула 1

„Джордан Гран При беше много близо, за малко да стане Ред Бул – обясни Хорнър. – Наистина бяхме много близо до сделката, но в същото време Ягуар продаваше отбора си във Формула 1 и тази сделка се реализира, но по това време преговаряхме много сериозно.

„Еди се опита да ми продаде неговия отбор, Бърни Екълстоун също ме притискаше много сериозно в тази посока, за да види дали мога да намеря решение за Еди, но това така и не се случи.“

Ръсел: Рано е да смятаме Мерцедес за фаворит, готов съм за титлата!
Ръсел: Рано е да смятаме Мерцедес за фаворит, готов съм за титлата!

Хорнър разказа и за първата си среща с емблематичния Джордан, който през 90-те години беше една от големите звезди във Формула 1, а в края на това десетилетие тимът му и Хайнц-Харалд Френцен се бореха за световната титла.

„Когато бях млад пилот, на 16 или 17 години, отидох да се видя с Еди, той точно беше основал отбора си във Формула 1 – допълни Хорнър. – Исках той да ми даде някакъв съвет. Имах спонсор, който работеше и с Джордан. Отидох в офиса му в чисто новата му фабрика, която той току-що беше построил до „Силвърстоун“, седнах пред него и му казах: „Какъв съвет ще ми дадеш?“

В Астън Мартин са имали 4-месечно закъснение с новата кола
В Астън Мартин са имали 4-месечно закъснение с новата кола

„Той ми отвърна: „Намери си добър адвокат и добър спонсор.“ Не очаквах точно такъв съвет. Но от този момент нататък той винаги ме е подкрепял, винаги, когато се видим на пистата.“

Люис Хамилтън отново се раздели с мениджъра си
Люис Хамилтън отново се раздели с мениджъра си
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Уилямс представи цветовете си за новия сезон във Формула 1

Уилямс представи цветовете си за новия сезон във Формула 1

  • 3 фев 2026 | 16:29
  • 594
  • 0
Най-емблематичната отсечка в WRC отпадна от маршрута на рали "Финландия"

Най-емблематичната отсечка в WRC отпадна от маршрута на рали "Финландия"

  • 3 фев 2026 | 15:48
  • 358
  • 0
Ръсел: Рано е да смятаме Мерцедес за фаворит, готов съм за титлата!

Ръсел: Рано е да смятаме Мерцедес за фаворит, готов съм за титлата!

  • 3 фев 2026 | 15:21
  • 759
  • 0
В Астън Мартин са имали 4-месечно закъснение с новата кола

В Астън Мартин са имали 4-месечно закъснение с новата кола

  • 3 фев 2026 | 15:20
  • 797
  • 0
Ферари удължи едно от най-старите си партньорства във Формула 1

Ферари удължи едно от най-старите си партньорства във Формула 1

  • 3 фев 2026 | 15:02
  • 752
  • 0
Люис Хамилтън отново се раздели с мениджъра си

Люис Хамилтън отново се раздели с мениджъра си

  • 3 фев 2026 | 14:21
  • 1011
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Левски, "сините" с един от новите и офанзивна схема

11-те на Лудогорец и Левски, "сините" с един от новите и офанзивна схема

  • 3 фев 2026 | 16:53
  • 14011
  • 34
Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

  • 3 фев 2026 | 11:28
  • 28336
  • 86
Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 9950
  • 7
Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

  • 3 фев 2026 | 16:18
  • 6510
  • 7
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят победа №17 в Евролигата в тежко гостуване

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят победа №17 в Евролигата в тежко гостуване

  • 3 фев 2026 | 16:57
  • 1084
  • 0
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 4307
  • 0