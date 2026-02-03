Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Sportal.bg ви пренася в атмосферата преди Суперкупата - Светльо Дяков и Нико Петров със своите очаквания за Лудогорец - Левски
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Уилямс представи цветовете си за новия сезон във Формула 1

Уилямс представи цветовете си за новия сезон във Формула 1

  • 3 фев 2026 | 16:29
  • 593
  • 0

Отборът на Уилямс представи официално цветовата си схема за новия сезон във Формула 1, в който пилоти на британския тим за втора поредна година ще бъдат Алекс Албон и Карлос Сайнц.

Основният цвят на FW48 ще бъде тъмно синият, който беше доминиращ и през последните две години. Сега обаче по страничните въздушни кутии се забелязват и други цветове – бяло и светло синьо, които се появяват заради спонсорите на Уилямс.

Шефът на Уилямс прогнозира „добър сезон“ за тима
Шефът на Уилямс прогнозира „добър сезон“ за тима

Екипът от Гроув беше единственият, който пропусна шейкдауна в Барселона миналата седмица и все още не е изкарвал новата си кола на писта. Очаква се това да се случи най-късно в средата на следващата седмица, когато ще стартира първите от двата тридневни теста в Бахрейн.

Снимки: Atlassian Williams F1 Team

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Най-емблематичната отсечка в WRC отпадна от маршрута на рали "Финландия"

Най-емблематичната отсечка в WRC отпадна от маршрута на рали "Финландия"

  • 3 фев 2026 | 15:48
  • 353
  • 0
Ръсел: Рано е да смятаме Мерцедес за фаворит, готов съм за титлата!

Ръсел: Рано е да смятаме Мерцедес за фаворит, готов съм за титлата!

  • 3 фев 2026 | 15:21
  • 757
  • 0
В Астън Мартин са имали 4-месечно закъснение с новата кола

В Астън Мартин са имали 4-месечно закъснение с новата кола

  • 3 фев 2026 | 15:20
  • 786
  • 0
Ферари удължи едно от най-старите си партньорства във Формула 1

Ферари удължи едно от най-старите си партньорства във Формула 1

  • 3 фев 2026 | 15:02
  • 751
  • 0
Люис Хамилтън отново се раздели с мениджъра си

Люис Хамилтън отново се раздели с мениджъра си

  • 3 фев 2026 | 14:21
  • 1010
  • 1
Верстапен не проявява интерес към ръководна позиция във Формула 1

Верстапен не проявява интерес към ръководна позиция във Формула 1

  • 3 фев 2026 | 14:07
  • 634
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Левски, "сините" с един от новите и офанзивна схема

11-те на Лудогорец и Левски, "сините" с един от новите и офанзивна схема

  • 3 фев 2026 | 16:53
  • 13653
  • 28
Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

  • 3 фев 2026 | 11:28
  • 28219
  • 86
Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 9901
  • 7
Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

  • 3 фев 2026 | 16:18
  • 6395
  • 7
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят победа №17 в Евролигата в тежко гостуване

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят победа №17 в Евролигата в тежко гостуване

  • 3 фев 2026 | 16:57
  • 1052
  • 0
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 4295
  • 0