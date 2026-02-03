Уилямс представи цветовете си за новия сезон във Формула 1

Отборът на Уилямс представи официално цветовата си схема за новия сезон във Формула 1, в който пилоти на британския тим за втора поредна година ще бъдат Алекс Албон и Карлос Сайнц.

Admiring the FW48 livery from every angle 🔥 pic.twitter.com/zWlQ48kRN5 — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) February 3, 2026

Основният цвят на FW48 ще бъде тъмно синият, който беше доминиращ и през последните две години. Сега обаче по страничните въздушни кутии се забелязват и други цветове – бяло и светло синьо, които се появяват заради спонсорите на Уилямс.

Екипът от Гроув беше единственият, който пропусна шейкдауна в Барселона миналата седмица и все още не е изкарвал новата си кола на писта. Очаква се това да се случи най-късно в средата на следващата седмица, когато ще стартира първите от двата тридневни теста в Бахрейн.

Снимки: Atlassian Williams F1 Team