В Астън Мартин са имали 4-месечно закъснение с новата кола

Ръководителят на отбора на Астън Мартин Ейдриън Нюи разкри, че тимът от Силвърстоун е имал 4-месечно закъснение при създаването на AMR26, заради забавян по време на тестовете в аеродинамичния тунел.

Цялото това закъснение се отрази на началото на предсезонната подготовка на Астън Мартин, който успя да направи само един пълен тестов ден по време на шейкдауна в Барселона миналата седмица. AMR26 пристигна в Испания в сряда вечерта, но в четвъртък Ланс Строл успя да направи само няколко обиколки в късните следобедни часове. В петък неговият съотборник Фернандо Алонсо седна зад волана и изпълни по-натоварена програма, но пак Астън Мартин приключи шейкдауна с по-малко от една състезателна дистанция с новия си болид.

Алонсо: Изпълнихме солидна програма, но имаме още много работа за вършене

По думите на Нюи това забавяне е продиктувано от факта, че новият въздушен тунел на Астън Мартин не е бил готов до месец април миналата година. Отделно британецът посочи и собственото си назначение в тима, което първоначално беше само като технически партньор на 1 март като друг фактор за закъснението.

Рогата на Ейдриън Нюи "изникнаха" и на новия болид на Астън Мартин

„Сезон 2026 е може би първият случай в цялата история на Формула 1, в който едновременно се променят правилата за задвижващите системи и тези на шаситата. Напълно нови правила са, което е голямо предизвикателство за всички отбори, но може би повече за нас“, обясни Нюи.



„Нашата база още еволюира, въздушният ни тунел не беше на линия до април, а аз се присъединих към отбора едва през месец март, така че ние започнахме с изоставане, това е истината. Работихме с много компресиран график и много натоварени десет месеца.



„Истината е, че ние нямахме модел на колата за 2026 във въздушния тунел до средата на април, докато нашите съперници бяха започнали своите тестове още в началото на годината, когато забраната за тях падна. Така ние трябваше да наваксваме пасив от четири месеца, което означаваше, че ние работихме при много компресиран график за развитие. Сглобихме колата в последния момент, затова се борихме, за да стигнем на време за шейкдауна в Барселона.



„Версията на колата, която ще използваме в Мелбърн, ще бъде много различна от тази, която хората видяха в Барселона. Същото се отнася и за това как ще изглежда колата в края на сезона спрямо началото му“, каза още Нюи.

Снимки: Formula 1