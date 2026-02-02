Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Люис Хамилтън: Не си правим илюзии

Люис Хамилтън: Не си правим илюзии

  • 2 фев 2026 | 11:35
  • 976
  • 1

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън заяви, че във Ферари не си правят никакви илюзии, въпреки доброто началото на предсезонната подготовка от страна на Скудерията.

Хамилтън завърши шейкдауна в Барселона миналата седмица с най-доброто време от всички, а той и съотборникът му Шарл Леклер завъртяха общо 440 обиколки в рамките на трите дни, в които Ферари участва в шейкдауна. Повече километри от тях направиха само пилотите на Мерцедес Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел, които се отчетоха с 500 тура.

Подхождат ли новите коли във Формула 1 на стила на Люис Хамилтън?
Подхождат ли новите коли във Формула 1 на стила на Люис Хамилтън?

Въпреки това силно начало на тестовете Хамилтън, за когото това ще бъде втори сезон с Ферари, е категоричен, че в Маранело не си правят илюзии и са наясно, че имат работа за вършене преди старта на кампанията. Преди нея предстоят и двата официални предсезонни теста, които ще се проведат в Бахрейн по-късно този месец.

За Ферари предстои интензивен период преди тестовете в Бахрейн
За Ферари предстои интензивен период преди тестовете в Бахрейн

„Всички са позитивни и много ентусиазирани – заяви Хамилтън след края на шейкдауна в Барселона. – Искам да кажа, че ние не си правим илюзии. Знаем, че имаме работа за вършене. Мерцедес направиха силен теста, както и Ред Бул и Хаас.

„Така че не знам точно къде се намираме, но смятам, че имахме солидна първа седмица и наистина ще можем да надградим оттук. Може да се отворят възможности за големи скокове напред.

„Развитието ще бъде ключово. Трябва да сме сигурни, че няма да оставим необърнат камък и да сме ясни в нашата комуникация и в решенията, които ще вземем. Всички ние ще трябва да дадем най-доброто от себе си. Виждам как всички са заредени с нова енергия през тази година, което е страхотно“, добави още седемкратният световен шампион.

Снимки: Scuderia Ferrari HP

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Мич Еванс ликува в Маями за първа победа за сезона

Мич Еванс ликува в Маями за първа победа за сезона

  • 31 яну 2026 | 22:07
  • 2947
  • 0
В Ауди имат огромен списък с неща, които да коригират след шейкдауна

В Ауди имат огромен списък с неща, които да коригират след шейкдауна

  • 31 яну 2026 | 18:02
  • 1530
  • 0
Фермин Алдегер ще пропусне старта на сезона в MotoGP

Фермин Алдегер ще пропусне старта на сезона в MotoGP

  • 31 яну 2026 | 16:43
  • 1018
  • 0
От Мерцедес разкриха по какво ще работят в Бахрейн

От Мерцедес разкриха по какво ще работят в Бахрейн

  • 31 яну 2026 | 16:24
  • 1677
  • 0
Плановете на Джак Дуън да се състезава в Супер Формула пропаднаха

Плановете на Джак Дуън да се състезава в Супер Формула пропаднаха

  • 31 яну 2026 | 15:57
  • 717
  • 0
Малки корекции по цветовете на Грезини за новия сезон в MotoGP

Малки корекции по цветовете на Грезини за новия сезон в MotoGP

  • 31 яну 2026 | 15:42
  • 659
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 09:55
  • 24453
  • 6
Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

  • 2 фев 2026 | 10:53
  • 8243
  • 4
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 11647
  • 6
Стефанов с призив към боса на Ботев, каза за слабото място на Лудогорец и за шансовете на Левски за титлата - не изключи и Цецо

Стефанов с призив към боса на Ботев, каза за слабото място на Лудогорец и за шансовете на Левски за титлата - не изключи и Цецо

  • 2 фев 2026 | 11:02
  • 5222
  • 4
12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

  • 2 фев 2026 | 11:49
  • 1297
  • 0
Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

  • 2 фев 2026 | 03:49
  • 43913
  • 26