Люис Хамилтън: Не си правим илюзии

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън заяви, че във Ферари не си правят никакви илюзии, въпреки доброто началото на предсезонната подготовка от страна на Скудерията.

Хамилтън завърши шейкдауна в Барселона миналата седмица с най-доброто време от всички, а той и съотборникът му Шарл Леклер завъртяха общо 440 обиколки в рамките на трите дни, в които Ферари участва в шейкдауна. Повече километри от тях направиха само пилотите на Мерцедес Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел, които се отчетоха с 500 тура.

Подхождат ли новите коли във Формула 1 на стила на Люис Хамилтън?

Въпреки това силно начало на тестовете Хамилтън, за когото това ще бъде втори сезон с Ферари, е категоричен, че в Маранело не си правят илюзии и са наясно, че имат работа за вършене преди старта на кампанията. Преди нея предстоят и двата официални предсезонни теста, които ще се проведат в Бахрейн по-късно този месец.

За Ферари предстои интензивен период преди тестовете в Бахрейн

„Всички са позитивни и много ентусиазирани – заяви Хамилтън след края на шейкдауна в Барселона. – Искам да кажа, че ние не си правим илюзии. Знаем, че имаме работа за вършене. Мерцедес направиха силен теста, както и Ред Бул и Хаас.



„Така че не знам точно къде се намираме, но смятам, че имахме солидна първа седмица и наистина ще можем да надградим оттук. Може да се отворят възможности за големи скокове напред.



„Развитието ще бъде ключово. Трябва да сме сигурни, че няма да оставим необърнат камък и да сме ясни в нашата комуникация и в решенията, които ще вземем. Всички ние ще трябва да дадем най-доброто от себе си. Виждам как всички са заредени с нова енергия през тази година, което е страхотно“, добави още седемкратният световен шампион.

Снимки: Scuderia Ferrari HP